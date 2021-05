Vaccini, in Lombardia prenotazioni per i più giovani dal 2 giugno: tutte le date. Bertolaso: “Nostra regione è stata cruciale per target nazionale”

venerdì, 14 maggio 2021

Sondrio – Vaccini Covid, la Lombardia svela il nuovo calendario della campagna di profilassi. La Regione, nonostante la carenza di dosi delle ultime settimane, ha accelerato al massimo sulle vaccinazioni e ora ha reso noto gli ultimi step in vista dell’estate.

Al momento le agende sono piene per gli over 50. Le prenotazioni dei 40enni saranno aperte il 20 maggio, con inoculazioni programmate per giugno. I trentenni potranno aderire dal 27, i più giovani dal 2 giugno.

Nella conferenza stampa, il coordinatore regionale Guido Bertolaso è andato all’attacco sulle iniziative di altre regioni quali vax day e anticipo delle prenotazioni per i più giovani, mentre Letizia Moratti, assessore regionale al Welfare e vicepresidente della Regione, ha denunciato rallentamenti per la carenza di dosi.

“E’ arrivata la comunicazione dal generale Figliuolo – comunica Guido Bertolaso – della possibilità di vaccinare gli over 40. Molti hanno interpretato questa decisione come un dato positivo, io non credo sia tale. Abbiamo aperto le prenotazioni per gli over 50 la scorsa domenica: di questi, 600 mila hanno prenotato nelle prime 24 ore. Significa che noi abbiamo tutte le agende per il mese di maggio e giugno già piene, non possiamo incominciare le vaccinazioni degli over 40 ora. Questa decisione di aprire agli over 40 sembra positiva, ma potrebbe anche nascondere il fatto che alcune regioni non sono in grado di soddisfare i numeri assegnati dal generale Figliuolo. Noi non abbiamo bisogno di abbassare l’età, né di fare questi Vax Day”.

“Esaminando – spiega Guido Bertolaso – i dati delle somministrazioni in Italia dal 26 aprile, quando il generale Figliuolo ha iniziato a fornire indicazioni precise sui numeri delle vaccinazioni che ogni regione doveva raggiungere quotidianamente, l’Italia ha raggiunto l’obiettivo di 7 milioni di inoculazioni. La Lombardia, rispetto al resto d’Italia, ha lavorato oltre ai “compiti a casa” assegnati da Figliuolo. Altre regioni hanno delta negativo, ciò significa che la Lombardia è stata cruciale nel raggiungimento dell’obiettivo su scala nazionale”.