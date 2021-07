Truffe agli anziani, primo incontro a Berzo Demo

lunedì, 19 luglio 2021

Berzo Demo – Incontri in Valle Camonica sulle truffe nei confronti degli anziani. I carabinieri del comando provinciale di Brescia, nell’ambito delle azioni di prossimità e rassicurazione sociale, hanno organizzato incontri informativi sul tema “truffe agli anziani”, di estrema attualità. Ieri in Valle Camonica si è svolto un primo incontro – tenuto dal Luogotenent19e Brunello Bacco, comandante della Stazione di Cedegolo – a Berzo Demo (Brescia). Nei prossimi giorni si terranno incontri – sempre tra carabinieri e anziani – a Cedegolo, Sellero, Malonno e Paisco Loveno.

Durante gli incontri vengono forniti utili consigli su come difendersi da persone che si approfittano delle categorie più vulnerabili riuscendo a circuirli con stratagemmi sempre più sofisticati ed indicazioni di carattere generale sulla prevenzione di queste principali forme di truffa. Sono stati rappresentati dunque i casi più frequenti riscontrati dall’Arma dei Carabinieri, le modalità di contrasto e di segnalazione da porre in essere in questi casi e, alle domande poste dai partecipanti, sono stati trattati argomenti anche quali truffe, rapine, scippi.

I militari, sempre e costantemente attenti e vicini al cittadino, hanno ricordato ai partecipanti, di non farsi distrarre per strada o aprire la porta a sconosciuti, non tenere in casa oggetti preziosi o denaro, di non farsi raggirare da un semplice tesserino di riconoscimento. Tante volte infatti finti addetti del gas o della luce, piuttosto che falsi incaricati dell’Asl riescono a trarre in inganno gli anziani, facendosi aprire le porte di casa. L’invito che viene fatto è quello di contattare il 112, numero unico delle emergenze, oppure recarsi personalmente presso una stazione dei carabinieri.