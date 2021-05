Incidenti stradali, a Corteno Golgi ferito 26enne

domenica, 9 maggio 2021

Corteno Golgi – Una domenica di traffico, con numerosi incidenti nel Bresciano, di cui due in Valle Camonica. A Sonico (Brescia) si è verificato un incidente nel centro sportivo da cross e un 25enne è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Esine, mentre nel pomeriggio a Corteno Golgi (Brescia), sulla statale 39 per Aprica in un incidente sono rimaste coinvolte tre persone.

Sul posto l’elisoccorso inviato dalla centrale di Sondrio e un mezzo di soccorso avanzato 1° livello con l’equipe medica che ha stabilizzato un 26enne ferito e trasportato all’ospedale di Sondrio in codice rosso.

Altri schianti: a Iseo (Brescia) un 56enne è caduto dalla moto sulla Provinciale 48 ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre altre due persone sono rimaste ferite nello scontro auto-moto a Lograto (Brescia).