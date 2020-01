In diminuzione le aggressioni al personale ferroviario: i dati

giovedì, 2 gennaio 2020

Brescia – In diminuzione del 3% le aggressioni al personale ferroviario 2019 rispetto al 2018, così come sono diminuiti i furti del 13%. E’ il bilancio delle attività di controllo svolte nel corso del 2019 dalla Polizia Ferroviaria, all’interno delle stazioni e sui treni, per garantire la sicurezza dei viaggiatori attraverso la prevenzione e il contrasto dei fenomeni delittuosi e di degrado presenti in ambito ferroviario.

I dati diffusi a inizio anno evidenziano un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, dove erano state interessate da aggressioni anche le linee ferroviaria tra Verona, Trento e Bolzano e la Brescia Milano. Un paio di episodi di violenza – nel corso del 2019 – hanno interessato anche la linea Brescia-Edolo. Infine sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano si sono registrati più di venti casi di aggressioni al capotreno e oltre 30 furti.