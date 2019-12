Finanziamenti regionali per i sottopassaggi a Malegno e Niardo

venerdì, 20 dicembre 2019

Malegno – Approvato Ordine del Giorno al bilancio regionale per finanziare i sottopassaggi a Malegno e Niardo, in Valcamonica. Nel merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega e primo firmatario, Francesco Ghiroldi.

“Questo ordine del giorno – spiega Ghiroldi – serve a finanziare due opere attese e importanti per il territorio della Valle Camonica, tenendo in considerazione come la tratta ferroviaria in oggetto, ovvero la Brescia-Iseo-Edolo, svolga una funzione strategica che necessariamente deve essere combinata con infrastrutture adeguate che evitino un traffico eccessivo per chi invece utilizza, abitualmente o per turismo, l’autovettura.

Attualmente infatti l’assenza dei due sottopassaggi in oggetto, nelle località di Malegno e Niardo, genera un forte traffico, specialmente nelle ore di punta. A riprova di ciò, queste due opere, sono state sollecitate anche dai Comuni interessati e la strada in questione ha una rilevanza sia per il turismo che per coloro che la utilizzano durante la settimana a fini lavorativi.

I due sottopassaggi si inseriscono inoltre nel solco più ampio di una generale valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture che saranno necessarie a soddisfare una domanda turistica sempre crescente. Tutto ciò in vista delle future Olimpiadi invernali, che interesseranno anche il nostro territorio”.