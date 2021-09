Enduro, gran finale del Moto Club Sebino agli Assoluti d’Italia: i risultati

lunedì, 27 settembre 2021

Magnago – Ultime giornate di gara degli Assoluti d’Italia di Enduro per il 2021 a Magnago. Quattro giri di gara al sabato e tre la domenica con le tre classiche prove speciali al giro, al termine le premiazioni del Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro.

Finiscono in bellezza gli Assoluti per il Moto Club Sebino guidato da Costante Bontempi: sabato primo posto per Brad Freeman su Beta 300 nella Assoluta e primo nella Categoria Stranieri, stesso risultato per Davide Guarneri su Fantic 125. Terza piazza per Deny Philippaerts, su TM, al suo rientro. Vince anche Gianluca Martini su Beta 300, quarto Lorenzo Stacioli su Husqvarna, al pari di Nicola Recchia su Gas Gas 350 4t e Thomas Grigis su Gas Gas 250. Successo nella generale del Moto Club Sebino.

Ieri il bis di Brad Freeman in Assoluta e Classe con la conclusione del campionato al secondo posto. Davide Guarneri completa vincendo tutte e nove le giornate della stagione. In festa anche Gianluca Martini col successo di giornata e in classifica, mentre Lorenzo Staccioli chiude terzo nel campionato dopo la quinta posizione di domenica. “Argento” di giornata per Nicola Recchia che chiude terzo nella stagione, quarto Thomas Grigis. Fermo all’ultima speciale Deny Philippaerts mentre era secondo. Il Moto Club Sebino vince la giornata di gare e il campionato per il quinto anno davanti alle forze dell’ordine.

In Coppa Italia, tra i Cadetti, Daniele Scherco nella 125 chiude secondo nel campionato dopo un weekend di settimo e quarto posto. Negli Junior, Luca Giacomelli (KTM) nella 250 è quarto e quinto, terminando il Campionato al terzo posto. Quarta posizione nella stagione per Luca Bontempi su KTM 350 4t, quinta per Tommaso Gasparri su Gas Gas 350 4t.

Tra i Senior, Andrea Garattini su TM 300 è sesto dopo un weekend completato al settimo e sesto posto. Diego Ballardini decimo su Gas Gas 350 4t, diciottesimo Domenico Lambertenghi su Fantic 125.

Gioia nei Major per Eros Bordoli su KTM 300: terzo posto nella generale, weekend al secondo e primo posto nelle due giornate. Agostino Volpi quarto su Honda 450 4t.