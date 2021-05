DMO Valle Camonica alla BIT Digital Edition

giovedì, 13 maggio 2021

Esine – Dal 09 al 11 Maggio 2021 torna la BIT, Borsa Internazionale del Turismo. La nuova formula adottata, a causa della situazione sanitaria in corso, è stata trasformare la BIT in un edizione completamente online per questo è diventata BIT DIGITAL EDITION.

Grazie a questa soluzione Fiera Milano ha fornito sia, agli operatori, che ai viaggiatori un portale ricco di luoghi da poter visitare virtualmente, esperienze enogastronomiche e culturali, viaggi di benessere, relax e la scoperta di territori, poco conosciuti.

Il Consorzio DMO Valle Camonica è stato partecipe a tutte le giornate di incontri online per raccontare ai vari operatori di tutto il mondo, la Valle Camonica, promuovendo i siti UNESCO, la Ciclovia del Fiume Oglio, l’enogastronomia e le culture del territorio camuno.

Durante le giornate lo staff DMO ha potuto incontrare 35 operatori tra Agenzie di viaggio e Tour Operator provenienti, prevalentemente da Italia, Egitto, Russia, Ucraina e Stati Uniti. L’ interesse è quello di un turismo sostenibile, circondato dalla natura, scoprendo un nuovo territorio, assaporando le tradizioni attraverso la cultura e tutto ciò che ha da offrire la Valle Camonica.

Alcuni commenti che sono stati raccolti dagli operatori:

– Roberto (Texas): “Ci interessa scoprire la Valle Camonica, per la sua storia e cultura. In particolare vogliamo far visitare a tutti i nostri clienti le INISIONI RUPESTRI”.

– Yair (Israele): “Ci occupiamo di viaggi internazionali, cercando di far vivere esperienze uniche ai nostri clienti. Visitando cantine e degustando vini locali, oppure visitare un caseificio. Crediamo che la Valle Camonica abbia tanto da darci.”

– Natalia (Russia): “ La nostra agenzia ha un pacchetto clienti che ama le Terme. Dopo l’incontro in BIT abbiamo appreso la realtà di Boario Terme e della Valle Camonica, di sicuro inizieremo una collaborazione per far soggiornare la nostra clientela.”

– Svitlana (Ucraina): “Ci siamo interessati alla Valle Camonica perché ha numerosi sentieri percorribili a piedi e percorsi di trekking. Inoltre proporremo ai nostri clienti la Ciclovia del Fiume Oglio, perché è un nuovo modo per scoprire il vostro territorio.”

– Naveen (India): “Appena sarà possibile verremo in Valle Camonica per scoprire il suo territorio, le sue tradizioni, la sua cultura, ma soprattutto a scoprire i numerosi piatti della cucina camuna. Magri imparando anche a cucinarli”

La seguente attività si inserisce nell’ambito di promo – commercializzazione del territorio che il Consorzio DMO svolge coordinato su mandato della Comunità Montana della Valle Camonica per le prossime stagioni turistiche.