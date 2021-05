Covid-19, 13 decessi in Lombardia: i dati

giovedì, 13 maggio 2021

Sondrio – La Lombardia supera i 10 milioni di tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, a fronte dei 49.484 processati, sono 1.396 i nuovi positivi (2,8%). I guariti/dimessi sono 1.710. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-31) e nei reparti (-90) con 13 nuovi decessi.

In Valle Camonica, nessun decesso, 24 nuovi positivi e 73 guariti, mentre in Valtellina e Valchiavennna, dove non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore , si contano 23 nuovi positivi e 33 guariti.

Di seguito il bollettino regionale lombardo e il confronto coi giorni precedenti.

– i tamponi effettuati: 10.017.648 (+49.484, di cui 31.646 molecolari e 17.838 antigenici)

ieri: 9.968.164 (+50.658, di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici)

martedì: 9.917.506 (+33.979, di cui 14.365 molecolari e 19.365 antigenici)

lunedì: 9.883.527 (+16.223, di cui 12.836 molecolari e 3.387 antigenici)

– i nuovi casi positivi: 1.396 (di cui 79 ‘debolmente positivi’)

ieri: 1.198 (di cui 93 ‘debolmente positivi’)

martedì: 788 (di cui 46 ‘debolmente positivi’)

lunedì: 583 (di cui 37 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 749.551 (+1.710, di cui 3.014 dimessi e 746.537 guariti)

ieri: 747.841 (+2.027, di cui 3.004 dimessi e 744.837 guariti)

martedì: 745.814 (+1.723, di cui 3.064 dimessi e 742.750 guariti)

lunedì: 744.091 (+4.583, di cui 3.083 dimessi e 741.008 guariti)

– in terapia intensiva: 417 (-31)

ieri: 448 (-6)

martedì: 454 (-25)

lunedì: 479 (-13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.351 (-90)

ieri: 2.441 (-115)

martedì: 2.556 (-112)

lunedì: 2.668 (-58)

– i decessi: 33.284 (+13)

ieri: 33.271 (+36)

martedì: 33.235 (+30)

lunedì: 33.205 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 431 di cui 166 a Milano città;

Bergamo: 127;

Brescia: 161;

Como: 122;

Cremona: 47;

Lecco: 46;

Lodi: 15;

Mantova: 45;

Monza e Brianza: 129;

Pavia: 66;

Sondrio: 36;

Varese: 128.