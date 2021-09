Adamello Ultra Trail, i sigilli di Mastrotto, Manser e Sperger

sabato, 25 settembre 2021

Vezza d’Oglio – Roberto Mastrotto ha vinto l’Adamello Ultra Trail, evento di ultra-running che attraversa otto comuni tra l’Alta Val Camonica e l’Alta Val di Sole con passaggi spettacolari in quota. Foto @Ferrari – AUT.

L’italiano ha vinto la gara nella classe regina, la 170 km. Nella 90 km si era imposto ieri Walter Manser, atleta originario di Wartau (Svizzera) che ha controllato la gara nella prima parte, per poi imporre il suo ritmo su tutti gli avversari e arrivare in solitaria con un margine di 20:47” su Mauro Rasom, e 1:01:35 sul bresciano Andrea Sorteni. Dominio anche nel femminile, con la tedesca Eva Sperger in grado di sbaragliare la concorrenza in 14:38:51.

Oltre mille le persone coinvolte nell’evento durante il weekend camuno, perfetta conclusione di una stagione turistica davvero positiva per tutto il comprensorio. Adamello Ultra Trail è un mezzo per valorizzare il territorio e conferirgli visibilità e riconoscibilità a livello internazionale: oltre a paesaggi mozzafiato, Adamello Ultra Trail conduce alla scoperta dei sentieri e le cime che raccontano la storia della Prima Guerra Mondiale, e anche delle tante proposte per il turismo outdoor, sempre più significativo per l’area sia in inverno che in estate.

Le tre gare, divise sulle distanze di 170, 90 e l’inedita della 35 km, hanno visto anche la partecipazione di oltre 50 atleti stranieri, in rappresentanza di 15 diversi Paesi: la Germania è la nazione più rappresentata con 12 runner, seguita da Austria e Svizzera con 9.