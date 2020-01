Val di Sole, raduno scialpinismo: trionfo di Facchini e Malacarne

domenica, 12 gennaio 2020

Mezzana – Patrick Facchini e Sabrina Malacarne hanno trionfato all’8^ edizione della SkiAlp Val di Sole, gara che ha visto più di 300 concorrenti. Il raduno di scialpinismo ha preso avvio da Marilleva 1400, davanti alla scuola sci con arrivo al Monte Vigo (dislivello 760 metri ), seguendo la risalita della pista della Panciana fino al rifugio Orso Bruno.

La gara, organizzata da Ski Alp Valdisole, è stata combattuta e ha visto un testa a testa nella gara maschile tra il beniamino di casa, il solandro Davide Magnini, Patrick Facchini, Daniele Cappelletti, Alex Salvadori e Nicola Pedergnana, mentre in quella femminile ha dominato Sabrina Malacarne (partenza dell’8° raduno Ski Alp Val di Sole foto credit Giacomo Podetti).

Al termine della gara festa e premiazioni presso la discoteca del ristorante “dei Angioi”, con i primi 250 iscritti omaggiati con guanti tecnici “Gloves Sci alp race” prodotti dalla ditta Crazy e una ricca lotteria. Il comitato organizzatore si è detto soddisfatto della partecipazione e dello spettacolo del raduno di scialpinismo che cresce anno dopo anno.

CLASSIFICA FEMMINILE

ORDINE – COGNOME NOME – NASCITA – GRUPPO - TEMPO – PETTORALE

1 MALACARNE SABRINA F 1990 SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 39,38 162

2 KOLLAROVA JANKA F 1973 TOP FASHION TEAM 42,00 146

3 NERI SUSANNA F 1968 SKI ALP VAL DI SOLE 42,47 197

4 IACHELINI FEDERICA F 1987 TOP FASHION TEAM 43,36 137

5 GABRIELLI MICHELA F 1998 TOP FASHION TEAM 43,51 125

6 IORI CHIARA F 1993 SKI TEAM VAL DI NON 44,13 140

7 ROSSI TIZIANA F 1974 SKI ALP VAL DI SOLE 45,49 253

8 BERGAMO MIRELLA F 1969 GS VALSUGANA 46,35 18

9 CORVA NADIA F 1984 SAT CLES 48,07 66

10 PATERNOSTER NADIA F 1972 NON SOL FADIGHJA 48,25 207

11 RUATTI VALENTINA F 1990 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM 49,13 255

12 SCARDUELLI PAOLA MARINA F 1962 ADAMELLO SKI TEAM 49,31 264

13 PONTIROLLI CLAUDIA F 1969 50,05 228

14 RAVELLI GIULIA F 1992 SKI ALP VAL DI SOLE 50,13 240

15 BERTOLINI IRENE F 1989 SIZERI VERMIGLIO 50,17 27

16 DEROMEDI ELISA F 1985 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM 50,27 101

17 AVANCINI MONICA F 1978 SKI ALP VAL DI SOLE 52,28 14

18 CAROLLI GIORGIA F 2004 SIZERI VERMIGLIO 52,33 56

19 ZAPPINI VALENTINA F 1986 SMIDOLLATEAM 52,43 309

20 DALDOSS LUANA F 1993 SKI ALP VAL DI SOLE 53,00 77

21 MICHELETTI NORMA F 1991 SIZERI VERMIGLIO 53,24 187

22 MORESCHINI MARIA F 1993 TOP FASHION TEAM 54,10 190

23 LARGAIOLLI ELISA F 1990 56,46 151

24 BARBACOVI LUISA F 1961 SKI TEAM VAL DI NON 57,50 17

25 IORIS MARILENA F 1960 SKI TEAM VAL DI NON 57,53 142

26 GALLER ELENA F 1978 AGONISTICA TRENTINA 58,38 126

27 ANZELINI GIULIANA F 1968 SKI TEAM VAL DI NON 60,30 12

28 RAVELLI ILARY F 2006 SIZERI VERMIGLIO 60,48 239

29 MAGAGNA SILVIA F 1999 SKI TEAM VAL DI NON 61,07 159

30 ANDREIS CRISTINA F 1979 SKI TEAM VAL DI NON 62,35

31 VICENZI NADA F 1972 SKI ALP VAL DI SOLE 63,42 292

32 SEMBIATI DANIELA F 1985 SKI TEAM VAL DI NON 63,51 265

33 MENAPACE SUSANNA F 1968 SKI TEAM VAL DI NON 63,59 179

34 DAL LAGO ROBERTA F 1978 NON SOL FADIGHJA 65,40 69

35 DALLATORRE RAFFAELLA F 1978 LE SCHEGGE 65,54 85

36 ZADRA ELISA F 1997 GRUPPO SPORTIVI CIS 66,08 294

37 LORENZI ELISA F 1984 SIZERI VERMIGLIO 67,22 155

38 MENGON SILVIA F 1991 SKI ALP RABBI 67,48 184

39 STANCHINA MICHELA F 1995 68,20 270

40 RAMPONI LIDIA F 1966 SKI ALP VAL DI SOLE 69,02 236

41 GRAIFF GLORIA F 1999 US RUFFRE’-MENDOLA 69,37 134

42 GHIRARDINI ANNA F 1970 GRUPPO SPORTIVI CIS 69,54 130

43 PODETTI GABRIELLA F 1970 GRUPPO SPORTIVI CIS 70,35 223

44 PELLEGRINI ANNA F 1983 ALPINGO 75,13 214

45 PELLEGRINI ELENA F 1977 78,00 215

46 MATTAREI RINA F 1969 SKI ALP VAL DI SOLE 79,59 171

47 PODETTI MARA F 1996 SKI ALP VAL DI SOLE 81,31 226

48 PRETTI STEFANIA F 1996 SKI ALP VAL DI SOLE 81,34 235

49 MEZZENA ELISA F 1987 SKI ALP VAL DI SOLE 83,40 316

50 DALLATORRE ELEONORA F 1997 LE SCHEGGE NP 84

51 MAZZANTI DANIELA F 1967 SKI ALP VAL DI SOLE NP 174

52 MENDINI ARIANNA F 1996 SKI TEAM VAL DI NON NP 183

53 PAOLI MARISA F 1986 NP 206

54 VALENTINI MARIKA F 1997 SKI TEAM VAL DI NON NP 284

55 VALENTINI FRANCESCA F 1998 SKI TEAM VAL DI NON NP 285

56 ZANETTI MARA F 1978 GENT CHE GIRA NP 302

CLASSIFICA MASCHILE

ORDINE – COGNOME NOME – NASCITA – GRUPPO – TEMPO – PETTORALE

1 FACCHINI PATRICK M 1988 BRENTA TEAM 30,27 108

2 MAGNINI DAVIDE M 1997 SIZERI VERMIGLIO 30,29 160

3 LEONARDI GABRIELE M 1997 BRENTA TEAM 31,12 152

4 PEDERGNANA NICOLA M 1993 TOP FASHION TEAM 32,14 211

5 CAPPELLETTI DANIELE M 1982 ADAMELLO SKI TEAM 33,20 52

6 FEDRIZZI GABRIELE M 1992 SMIDOLLATEAM 33,31 113

7 CASNA LORIS M 1985 SKI ALP VAL DI SOLE 33,54 58

8 TRONCAR LUCA M 1992 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM 33,59 281

9 SALVADORI ALEX M 1986 ALPINGO 34,12 256

10 PINTARELLI GIL M 1981 SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 34,27 222

11 DAGANI STEFANO M 1988 SCI CLUB BAGOLINO 34,42 68

12 FORNI ALESSANDRO M 1980 SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 34,50 122

13 FENAROLI DIEGO M 1973 SKI ALP UGOLINI 34,57 115

14 LEONARDI GIANLUCA M 1989 SKI TEAM VAL DI NON 35,20 153

15 BINELLI LUCA M 1989 ALPINGO 35,25 35

16 TONINI DANIELE M 1987 SKI TEAM VAL DI NON 35,30 278

17 PANIZZA CARLO M 1985 SIZERI VERMIGLIO 35,31 205

18 TARGHETTI IGOR M 1983 SKI ALP UGOLINI 35,34 272

19 RIGO ALEX M 2001 BRENTA TEAM 35,37 248

20 BRIDA NICOLA M 1996 BRENTA TEAM 35,49 44

21 PODETTI MATTEO M 1992 SKI ALP VAL DI SOLE 35,52 225

22 PANGRAZZI MATTIA M 1995 BRENTA TEAM 36,08 203

23 BONAPACE TIMOTHY M 1993 ALPINGO 36,37 34

24 FOI MATTIA M 1996 ADAMELLO SKI TEAM 36,48 120

25 DONINA MARCO M 1994 BRENTA TEAM 36,52 103

26 D’ANTONIO MASSIMO M 1977 ADAMELLO SKI TEAM 37,03 67

27 ZAMBOTTI MANUEL M 1987 ADAMELLO SKI TEAM 37,19 298

28 PRANTIL MORENO M 1990 SKI TEAM VAL DI NON 37,25 232

29 DAPRA’ ROBERTO M 1997 SKI ALP RABBI 37,29 91

30 DELPERO GIULIANO M 1977 BRENTA TEAM 37,33 95

31 VALERIO FABIO M 1993 SKI ALP UGOLINI 37,37 286

32 BETTA STEFANO M 1970 PELDEFOCA.COM 37,44 31

33 DALDOSS MANUEL M 1986 SAT VERMIGLIO 37,50 72

34 PINAMONTI GUIDO M 1967 BOGN DA NIA 37,56 220

35 ARNOLDI FEDERICO M 1978 SKI TEAM VAL DI NON 37,58 13

36 MUTTI MAURIZIO M 1985 SKI ALP UGOLINI 38,00 195

37 APOLLONI MARIO M 1969 SKI ALP UGOLINI 38,15 303

38 DEBALINI GIANLUCA M 1988 SKI ALP UGOLINI 38,18 92

39 DALBON MICHAEL M 1996 38,20 71

40 DALDOSS ALESSIO M 1986 SIZERI VERMIGLIO 38,24 76

41 GHIDINELLI LUCA M 1973 SKI ALP UGOLINI 38,27 105

42 MARINI GIANFRANCO M 1960 SAT PEIO 38,44 165

43 TADDEI GABRIEL M 2002 PELDEFOCA.COM 38,51 271

44 PEZZAROSSI FABRIZIO M 1988 SKI ALP UGOLINI 38,57 218

45 REDOLFI MAURO M 1970 SKI ALP VAL DI SOLE 39,02 244

46 PODETTI PAOLO M 1965 SKI ALP VAL DI SOLE 39,09 224

47 PILATI MICHELE M 1982 SKI TEAM VAL DI NON 39,11 219

48 DAPOZ DAVIDE M 1995 BRENTA TEAM 39,19 90

49 BRIDA GIANNI M 1979 SKI TEAM VAL DI NON 39,35 46

50 PEROCESCHI CRISTIAN M 2003 BRENTA TEAM 39,36 315

51 GEBELIN ROBERTO M 1984 SKI TEAM VAL DI NON 39,44 191

52 REDOLFI MARCO M 1984 SKI ALP VAL DI SOLE 39,53 245

53 CHIODEGA MANUEL M ALPINGO 40,00 62

54 PEDERGNANA FRANCO M 1962 TOP FASHION TEAM 40,08 210

55 ZENI LUCA M 1979 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM 40,11 310

56 MENAPACE MARCO M 1998 SKI TEAM VAL DI NON 40,25 180

57 URBANETTO FABIO MASSIMO M 1967 ADAMELLO SKI TEAM 40,28 282

58 BRIDA ANDREA M 1997 BRENTA TEAM 40,40 45

59 DERIU PAOLINO M 1976 SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 40,50 100

60 PEZZANI EMANUELE M 1983 SIZERI VERMIGLIO 40,59 217

61 CAZZOLLI MARCO M 1982 TION 41,17 60

62 ZALLA PRIMO M 1971 SKI ALP VAL DI SOLE 41,28 297

63 DALDOSS IVAN M 1982 SIZERI VERMIGLIO 41,31 75

64 FONTANA STEFANO M 1968 SKI ALP VAL DI SOLE 41,39 121

65 TARGHETTINI LUIGI M 2003 SKI ALP UGOLINI 41,47 273

66 DONATI MAURIZIO M 1973 PIANETA SPORT 41,49 102

67 BERTOLINI FABIANO M 1994 SIZERI VERMIGLIO 41,51 28

68 DELPERO CLAUDIO M 1983 SIZERI VERMIGLIO 41,55 97

69 INVERNIZZI PAOLO M 1969 ADAMELLO SKI TEAM 41,58 139

70 MARTINELLI LORENZO M 1996 SKI TEAM VAL DI NON 41,59 169

71 PENASA MATTIA M 1985 NON SOL FADIGHJA 42,07 216

72 ANGELI THOMAS M 1966 SKI TEAM VAL DI NON 42,14 9

73 MATURI LORIS M 1977 BRENTA TEAM 42,21 173

74 CARLESSO NICOLA M 1981 42,25 53

75 POLETTI MANUEL M 1986 NON SOL FADIGHJA 42,30 227

76 FRANCHI CHRISTIAN M 1990 SONZADAI 42,33 124

77 CATTANI MAURIZIO M 1987 SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 42,39 59

78 DALLAGO LORIS M 1975 NON SOL FADIGHJA 42,43 80

79 ROSSI STEFANO M 1984 SKI ALP VAL DI SOLE 42,51 252

80 GIACOMELLI GIULIANO M 1972 SCI CLUB VIGOLO VATTARO 42,53 131

81 BIANCHINI MARCO M 1967 VIGOLO VATTARO 42,56 33

82 DALDOSS EGIDIO M 2003 BRENTA TEAM 43,23

83 TOMASELLI DANIELE M 1985 SKI ALP VAL DI SOLE 43,25 274

84 SARTORI TIMOTEO M 1971 BRENTA TEAM 43,30 259

85 PEDROTTI CRISTIAN M 1973 GS BRENTONICO 43,41 212

86 PIRLO PIETRO M 1976 SKI ALP UGOLINI 44,02 23

87 PINAMONTI ALEX M 1981 SKI ALP VAL DI SOLE 44,16 221

88 BERTOLINI SIMONE M 1987 SIZERI VERMIGLIO 44,18 26

89 ANDREOLLI MATHIAS M 1985 ALPINGO 44,20

90 MARTINELLI DANIELE M 1999 SKI TEAM VAL DI NON 44,22 170

91 GRISENTI MICHELE M 1966 SKI ALP VAL DI SOLE 44,26 135

92 MARTINELLI ADRIANO M 1968 SKI TEAM VAL DI NON 44,34 168

93 MELE MATTIA M 1988 ASD CAURIOL 44,40 176

94 ZAPPINI FRANCO M 1981 SIZERI VERMIGLIO 44,41 308

95 DALPIAZ NICOLA M 1985 SKI ALP VAL DI SOLE 44,44 87

96 CAROLLI MICHELE M 1976 SIZERI VERMIGLIO 44,46 54

97 DALPIAZ CARLO M 1967 SKI ALP VAL DI SOLE 45,02 88

98 DEMAGRI ALESSANDRO M 1976 SKI TEAM VAL DI NON 45,07 99

99 ZANINI ALESSANDRO M 1982 SKI TEAM VAL DI NON 45,09 304

100 SAVINELLI STEFANO M 1995 SKI ALP VAL DI SOLE 45,12 262

101 BOTTERI FLAVIO M 1963 BRENTA TEAM 45,21 43

102 BONOMELLI ALESSANDRO M 1968 ADAMELLO SKI TEAM 45,26 38

103 DELPERO GIANNI M 1971 45,29 98

104 REICH MASSIMO M 1960 SCI CLUB VIGOLO VATTARO 45,31 246

105 MILIA CALOGERO M 1968 ADAMELLO SKI TEAM 45,33 188

106 MANNI IVAN M 1973 SCI CLUB BAGOLINO 45,36 163

107 LEPRI LUCA M 1980 SKI ALP VAL DI SOLE 45,52 154

108 PELIZZARI IVAN M 1990 SKI ALP UGOLINI 45,54 213

109 ENDRIZZI PIERPAOLO M 1968 TOP FASHION TEAM 46,11 106

110 GRISENTI LUCA M 1971 SKI ALP VAL DI SOLE 46,21 136

111 ESPOSITO MAURIZIO M 1959 BRENTA TEAM 46,31 107

112 BONETTI PAOLO M 1985 SONZADAI 46,51 37

113 FIORA ALESSANDRO M 2002 SKI ALP UGOLINI 46,56 117

114 CASANOVA GIORGIO M 1968 ALPINGO 47,03 57

115 RAVELLI MARCO M 1955 SKI ALP VAL DI SOLE 47,10 243

116 ZANELLA MASSIMO M 1973 SKI ALP VAL DI SOLE 47,12 301

117 ROSSI NORMAN M 1994 US RUFFRE’-MENDOLA 47,18 254

118 BAITELLA FABIO M 1973 SIZERI VERMIGLIO 47,20 15

119 ANDREOLLI DILETTO M 1972 SKI ALP VAL DI SOLE 47,22 4

120 SALVATERRA LORIS M 1992 47,25 257

121 BURRATI MASSIMO M 1982 ALPINGO 47,28 48

122 KALSER ALOIS M 1964 ZONTE CA’DIN 47,36 143

123 BONVECCHIO EDOARDO M 1967 AGONISTICA TRENTINA 47,41 41

124 FRANCESCHI ARMANDO M 1982 TION 47,44 123

125 MADEO MAURIZIO M 1971 SKI ALP VAL DI SOLE 47,47 157

126 PEDERGNANA PIERLUIGI M 1985 SKI ALP VAL DI SOLE 48,14 208

127 BERTOLINI SAMUEL M 2005 SIZERI VERMIGLIO 48,59 29

128 FIORA DAVIDE M 1969 SKI ALP UGOLINI 49,06 118

129 SCARAZZINI PAOLO M 1984 ALPINGO 49,16 263

130 KOLLAR PATRIK M 2002 TOP FASHION TEAM 49,19 145

131 DAL RI’ SAMUELE M 1987 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM 49,33 70

132 ROSAT GIOVANNI M 1961 ATL. VALLI DI NON E SOLE 49,52 250

133 ANDRIGHI NICOLA M 1983 SIZERI VERMIGLIO 49,59 6

134 BERTI DANIELE M 1982 ALPINGO 50,01 21

135 CICOLINI FABRIZIO M 1984 PELLI E BUFFE 50,19 63

136 MAGNINI THOMAS M 2006 SIZERI VERMIGLIO 50,30 161

137 ROCHIRA DAMIANO M 1980 SKI ALP VAL DI SOLE 50,42 249

138 FEDRIZZI ERICH M 1980 SKI TEAM VAL DI NON 50,45 112

139 ANGELI MANUEL M 2008 ADAMELLO SKI TEAM 50,52 8

140 ANGELI MICHELE M 1977 ADAMELLO SKI TEAM 50,59 7

141 DALDOSS DIEGO M 1968 SIZERI VERMIGLIO 51,06 74

142 MOLINARI ALESSANDRO M 1980 GRUPPO BONDO 51,22 189

143 ZORZI LUCA M 1981 ADAMELLO SKI TEAM 51,36 313

144 MERZI FABIO MASSIMO M 1970 SAT POVO 51,46 186

145 FOCHER LUCA M 1974 LE SCHEGGE 52,02 119

146 ANZELINI DAVIDE M 1995 52,06 11

147 VENDER PAOLO M 1987 SKI TEAM VAL DI NON 52,36 290

148 TORRESANI NICOLA M 1981 52,48 279

149 VERSINI PIETRO M 1969 SKI ALP VAL DI SOLE 52,58 32

150 MOSCONI ANDREA M 1978 GENT CHE GIRA 53,03 192

151 VALORZ MASSIMO M 1967 PELDEFOCA.COM 53,19 287

152 ZANON RENATO M 1962 PELDEFOCA.COM 53,21 305

153 ZANOTELLI IVAN M 1996 LE SCHEGGE 53,40 320

154 DALLAGIOVANNA MATTEO M 1992 PELLI E BUFFE 53,43 79

155 MOSCONI MICHELE M 1972 SIZERI VERMIGLIO 53,47 193

156 MAGAGNA GIUSEPPE M 1965 SKI TEAM VAL DI NON 54,16 158

157 MENDINI FEDERICO M 1981 SKI TEAM VAL DI NON 54,49 182

158 LANDI DEVID M 1976 ZONTE CA’DIN 54,53 148

159 LARCHER MANUEL M 1994 US RUFFRE’-MENDOLA 55,10 150

160 ZADRA NICOLA M 2000 GRUPPO SPORTIVI CIS 55,24 295

161 MATTARELLI GIULIANO M 1990 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM 55,27 172

162 55,42 306

163 BUGNA WALTER M 1988 56,06 47

164 FACHINELLI LUIGI M 1987 GS VVF TRENTINO 56,42 201

165 RAVELLI MAURO M 2009 SKI ALP VAL DI SOLE 56,49 241

166 POZZATTI MATTEO M 1998 SKI ALP VAL DI SOLE 56,52 231

167 POZZATTI PIERGIORGIO M 1955 SKI ALP VAL DI SOLE 56,54 230

168 KELLER MASSIMO M 1976 ATLETICA ROTALIANA 56,57 144

169 LARCHER BRUNO M 1985 US RUFFRE’-MENDOLA 56,59 149

170 BERTOLINI GIOVANNI M 1974 SIZERI VERMIGLIO 57,16 25

171 RAVELLI SILVANO M 1975 SKI ALP VAL DI SOLE 57,56 242

172 DEPERO SILVANO M 1969 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM 58,08 96

173 GASPERINI GIANLUCA M 1982 SKI TEAM VAL DI NON 58,23 128

174 BONANI ANDREA M 1969 NON SOL FADIGHJA 58,35 36

175 ZANOLINI DANIELE M 1983 SKI TEAM VAL DI NON 58,45 104

176 TOMMASINI WALTER M 1998 GRUPPO SPORTIVI CIS 58,58 277

177 INAMA CLAUDIO M 1978 GS BENACCIA 59,16 138

178 BONTEMPELLI MARIO M 1990 PELLI E BUFFE 59,31 40

179 DALLATORRE GIULIANO M 1971 LE SCHEGGE 60,22 83

180 SEPPI ALESSIO M 1999 US RUFFRE’-MENDOLA 60,59 267

181 DALLAGO STEFANO M 1980 61,11 81

182 CONTA ROBERTO M 1963 SIZERI VERMIGLIO 61,15 65

183 ZANOTELLI FILIPPO M 1990 SKI TEAM VAL DI NON 62,30 307

184 CAINELLI NICOLA M 1970 62,41 49

185 VEGHER MAURO M 1996 62,48 289

186 SARTORI NICOLA M 1970 DRAGON BIKE 62,53 260

187 FERRAZZA MAURIZIO M 1978 63,00 116

188 MACOR FAUSTO M 1953 63,02 156

189 ZAMPA GABRIELE M 1984 SKI TEAM LAGORAI 63,05 300

190 MENDINI NICOLA M 1978 SKI TEAM VAL DI NON 64,04 181

191 VENDER MATTEO M 1983 64,05 291

192 FEDRIZZI EGON M 1998 64,32 114

193 ZOTTA ALESSANDRO M 1986 SKI TEAM LAGORAI 64,34 314

194 PAIOLA BRUNO M 1968 SKI ALP VAL DI SOLE 64,54 199

195 PAIOLA MICHELE M 1996 SKI ALP VAL DI SOLE 64,58 200

196 RAVANELLI GABRIELE M 2001 GRUPPO SPORTIVI CIS 65,00 238

197 RAVELLI FILIPPO M 2001 SKI ALP VAL DI SOLE 65,28 194

198 NICOLODI CRISTIAN M 1972 SKI ALP VAL DI SOLE 65,49 198

199 ZADRA GIANNI M 1962 GRUPPO SPORTIVI CIS 66,10 293

200 LAMBER MANUEL M 1978 66,38 147

201 SAVINELLI MATTEO M 1997 SKI ALP VAL DI SOLE 66,48 261

202 BETTA MICHAEL M 1999 GRUPPO SPORTIVI CIS 66,55 30

203 MENGON GIORGIO M 1999 SKI ALP RABBI 67,40 185

204 ANTONIONI CLAUDIO M 1987 SKI ALP RABBI 67,43 10

205 DALLASEGA KURT M 1987 SAT RUMO 67,52 82

206 GIOVANNINI STEFANO M 1970 SKI TEAM LAGORAI 67,55 133

207 FACCI ANDREA M 1965 SAT RAVINA 68,40 109

208 PANGRAZZI GIULIANO M 1977 69,05 204

209 TREPIN DANIELE M 1978 GS BENACCIA 69,23 280

210 SEPPI ALESSANDRO M 1998 US RUFFRE’-MENDOLA 69,36 266

211 RAVANELLI FRANCO M 1965 GRUPPO SPORTIVI CIS 69,55 237

212 URMACHER ANDREA M 1979 GS BENACCIA 69,59 283

213 MENAPACE STEFANO M 1979 GS BENACCIA 70,12 177

214 DALPIAZ DINO M 1972 GRUPPO SPORTIVI CIS 70,29 86

215 CALO’ MICHELE M 1977 SKI ALP VAL DI SOLE 71,28 50

216 SANTUARI ROBERTO M 1971 SAT CEMBRA 72,05 258

217 PEDERGNANA DANTE M 1952 SKI ALP VAL DI SOLE 73,39 209

218 CAROLLI NICOLA M 1983 SIZERI VERMIGLIO 73,51 55

219 FANOTMA DAVIDE M 1984 75,00 110

220 MAZZOTTI NICOLA M 1984 ALPINGO 75,15 175

221 CAOLA CRISTIAN M 1973 77,43 51

222 SAVINELLI ALESSANDRO M 1977 PELLI E BUFFE 78,30 275

223 PORTANOVA SALVATORE M 1978 79,49 229

224 GARDELLI ALESSANDRO M 1991 83,41 127

225 ANDREOTTI DANIELE M 1999 ADAMELLO SKI TEAM NP 5

226 BALDO MATTEO M 1997 ASD CAURIOL NP 16

227 BERNHARDT VALENTINO M 1993 SKI TEAM VAL DI NON NP 19

228 BERT SERGIO M 1947 SKI TEAM VAL DI NON NP 20

229 BERTO SAMUELE M 1990 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM NP 22

230 BERTOLINI UBALDO M 1956 SIZERI VERMIGLIO NP 24

231 BONOMI MARCO M 1998 GS POR NP 39

232 BORELLA YANEZ M 1979 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM NP 42

233 CERANA ANDREA M 1975 G.S.POR NP 61

234 CICOLINI ANDREA M 1994 SKI TEAM VAL DI NON NP 64

235 DALDOSS DORINO M 1956 SIZERI VERMIGLIO NP 73

236 DALDOSS ERNESTO M 1955 SIZERI VERMIGLIO NP 78

237 DALSANT ROBERTO M 1980 SKI TEAM VAL DI NON NP 89

238 DELL’EVA OMAR M 1987 BRENTA TEAM NP 93

239 DELL’EVA MATTIA M 1994 SKI ALP VAL DI SOLE NP 94

240 FATTOR LORENZO M 1982 SKI TEAM VAL DI NON NP 111

241 GENTILINI VALERIO M 1960 NON SOL FADIGHJA NP 129

242 GIACOMELLI ROBERTO M 1973 NP 132

243 IORI MAURO M 1966 NP 141

244 MARCHETTI SERGIO M 1966 BRENTA TEAM NP 164

245 MARIOTTI ANGELO M 1961 SIZERI VERMIGLIO NP 166

246 MARIOTTI RENATO M 1961 SIZERI VERMIGLIO NP 167

247 MENAPACE LORENZO M 1975 SKI ALP VAL DI SOLE NP 178

248 NARDELLI VALENTINO M 1967 SKI TEAM LAGORAI NP 196

249 PALLAVER MANUEL M 2005 GENT CHE GIRA NP 202

250 PRASCIOLU LUCA M 1989 PAGANELLA MOUNTAIN TEAM NP 233

251 PRECAZZINI MARCO M 1975 SIZERI VERMIGLIO NP 234

252 RESCA ALESSANDRO M 1962 ASD GRUPPO GENERALI NP 247

253 ROSSI GIANNI M 1992 SIZERI VERMIGLIO NP 251

254 SMALZI IVO M 1971 NP 268

255 SMALZI ANDREA M 2002 NP 269

256 TOMASI EDORARDO M 1981 TEAM KZK NP 276

257 VEGHER ANGELO M 1981 PELLI E BUFFE NP 288

258 ZADRA MATTIA M 1990 SKI TEAM VAL DI NON NP 296

259 ZAMBOTTI DAMIANO M 1995 BRENTA TEAM NP 299

260 ZENI MATTIA M 1989 NP 311

261 ZENONIANI MATTIA M 1998 NP 312

262 SLANZI SAMUEL M 2004 SKI ALP VAL DI SOLE NP 317.