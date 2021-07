Napoli, Zielinski protagonista in Val di Sole. A Dimaro attesa per l’amichevole con la Pro Vercelli

giovedì, 22 luglio 2021

Dimaro Folgarida – Nel ritiro del Napoli occhi sempre più puntati su Piotr Zielinski, arrivato in Val di Sole lunedì pomeriggio e ieri sera protagonista con Politano e Mister Spalletti della serata a Dimaro dedicata alle domande dei tifosi. Per il polacco dopo due giorni di lavoro personalizzato, con corse e attività in palestra, oggi c’è stato il rientro in gruppo con il lavoro tecnico, partitella a campo ridotto e schemi tattici. È stato così anche nel pomeriggio sino a quando il tanto atteso temporale ha finalmente riportato la temperatura a livelli più consoni e interrotto il lavoro della squadra per circa un quarto d’ora con i giocatori entrati nella palestra allestita a fianco del terreno di gioco.

Ieri sera Zielinski dal palco allestito in piazza Madonna della Pace ha caricato l’ambiente senza mezzi termini: “Sarebbe bellissimo vincere il terzo scudetto, è un sogno, darò tutto me stesso per aiutare la squadra” la battuta che ha strappato applausi e urla di incoraggiamento dei tifosi presenti. E poi è stato protagonista musicale cantando in coro con Spalletti e Politano “Sarò con te ma tu non devi mollare”, ovvero la frase esposta anche sulle pettorine di allenamento della squadra azzurra.

Allo stadio di Carciato Spalletti continua a disegnare in campo il brand del suo calcio, approfittando di ogni seduta per andare a fondo in varie caratteristiche della squadra che sta costruendo: applicazione della linea difensiva, costruzione dal basso anche impostando con la difesa a tre, sviluppo di gioco tra le linee, cercando poi d’ispirare i movimenti di Osimhen che è sempre più dentro il gruppo al punto che nei momenti di svago nello spogliatoio si diverte a fare il dj.

Il nuovo tecnico del Napoli è sempre dentro il lavoro dei suoi ragazzi, spesso interrompe le esercitazioni per guidarli nei movimenti da svolgere.

Il fine settimana s’avvicina e cresce l’entusiasmo a Dimaro Folgarida soprattutto in vista dell’amichevole di sabato contro la Pro Vercelli (calcio d’inizio alle 17:30).

I biglietti per la tribuna coperta sono già esauriti, restano circa 200 tagliandi per i settori scoperti. Acquisto on line sul link https://www.liveticket.it/ritironapolivaldisole o cartaceo presso l’ufficio turistico presso il Municipio di Dimaro Folgarida. Complessivamente potranno accedere all’impianto 700 tifosi muniti di green pass o di certificazione di un tampone negativo fatto nell’arco delle 48 ore prima dell’evento.

La Pro Vercelli ieri ha affrontato l’Inter, la gara è finita 4-0, ha sbloccato il risultato il nuovo acquisto Calhanoglu. Sarà un test importante per il Napoli che potrà verificare con una squadra di livello superiore rispetto alla Bassa Anaunia. Una sfida che Spalletti analizzerà nella conferenza stampa di fine ritiro.

Ma prima dell’ultimo impegno ufficiale in campo Koulibaly e compagni sono chiamati domani sera all’ultimo impegno con i tifosi: la serata che tradizionalmente li vede esibirsi anche in versione canora sul palco allestito in Piazza Madonna della Pace. Accesso consentito a mille spettatori senza obbligo di green pass con preaccredito obbligatorio sul link https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it/eventi.aspx

Invece per poter assistere agli allenamenti allo stadio di Carciato occorre il preaccredito sul link https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it. L’ingresso è consentito a 700 persone ed è totalmente gratuito. Per l’ingresso occorre esibire il green pass o la certificazione di un tampone negativo non antecedente le 48 ore.

Al riguardo, nell’ambito della perfetta organizzazione congiunta Comune di Dimaro Folgarida e APT Val di Sole, è disponibile in valle un servizio di tamponi (costo 22 euro) presso tre farmacie della val di Sole: a DIMARO FOLGARIDA – loc.Monclassico Farmacia Tomasi Dott. Nicoletta in orario di farmacia con prenotazione allo 0463.974185; a MALÈ Farmacia Tomasi Dott. Nicoletta in orario di farmacia con prenotazione allo 0463.901131 e a PELLIZZANO Farmacia Gallina Dott. Franca dalle 18.30 con prenotazione allo Tel 0463.751135.