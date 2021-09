L’iniziativa dei supermercati NaturaSì, tamponi gratis ai lavoratori no vax: “Noi rispettiamo salute, libertà e diritti”. Ira di Burioni

martedì, 21 settembre 2021

Tirano – “Siamo intenzionati, per garantire il rispetto delle nuove norme sul green pass, a permettere a tutti i lavoratori di svolgere la propria attività in azienda liberamente, contribuendo come Gruppo al costo dei test previsti dalla legge”. Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì, annuncia la misura con cui l’azienda del bio italiano assicurerà i tamponi gratis ai propri lavoratori. Dunque, anche gli operatori non vaccinati potranno continuare a lavorare conseguendo ogni 72 ore il Green Pass grazie al tampone negativo.

“Non vogliamo – prosegue – entrare nella polemica: la nostra azienda vuole garantire un aiuto ai nostri collaboratori. Per noi, come azienda del biologico italiano, in armonia con la nostra missione, sono validi tre principi fondamentali: il rispetto della salute delle persone e della Terra, il rispetto della libertà individuale, i diritti e la dignità dei lavoratori”.

Virologi ed esperti che in questi mesi si sono contraddistinti per essere pro-chiusure, pro-Green Pass e pro-vaccini hanno già mostrato il proprio disappunto. Roberto Burioni, professore di virologia all’Università San Raffaele di Milano, è scandalizzato: “Se una catena di supermercati liscia il pelo ai no vax deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini vaccinandosi. Con me NaturaSì ha chiuso”.