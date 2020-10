Golf Club Dolomiti, i risultati del Campionato Sociale 2020

martedì, 27 ottobre 2020

Sarnonico - Domenica si è svolto il Campionato Sociale 2020 del Golf Club Dolomiti, gara aperta anche agli iscritti di 2° campo e con categoria ospiti. Una settantina circa i giocatori che hanno partecipato al torneo, in una piacevole giornata soleggiata e con temperature miti intorno ai 15 gradi. Il campo era piuttosto bagnato e pesante, seppur ben tagliato e mantenuto, e per tale motivo la gara è stata resa valida solo per l’abbassamento dell’Hcp. Anche per quest’anno la formula di gara era composta da tre categorie, le prime due Medal e la terza Stableford, e una categoria unica per gli ospiti.

I vincitori finali sono stati:

1° OSPITE NETTO PLANTA MIRCO CHESTER 34 punti

1° JUNIOR NETTO BORZAGA LEONARDO 28 punti

1° SENIOR NETTO MARTINI DOMENICO 35 punti

1° NETTO 3^ cat. AMLESU BRUNO 38 punti

1° NETTO 2^ cat. CALOVI ANNA 72 colpi

1° NETTO 1^ cat. IOB RENZO 70 colpi

CAMPIONI SOCIALI 2020

1° LORDO FEMMINILE HEIDEGGER OLGA 86 colpi

1° LORDO MASCHILE ZOTTINO SIMONE 77 colpi

Al termine della gara è avvenuta la consueta premiazione dei vincitori con fantastici e ricchi premi di famosi marchi da golf come Gofox, Callaway, Under Urmour, Golfpoint. A completare la serata una gustosa cena per i partecipanti. A seguito del nuovo DPCM il Dolomiti Golf Club rimarrà regolarmente aperto (Bar e Ristorante compresi) I Tornei di Golf in Calendario sono confermati.