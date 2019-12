Sci alpino, Coppa del Mondo a Bormio: gli uomini jet in gara sulla pista Stelvio

venerdì, 27 dicembre 2019

Bormio – Sulla pista Stelvio è tempo di gareggiare. Terminata l’unica prova cronometrata, che ha visto primeggiare il francese Brice Roger (nella foto credit Stefano Malaguti) davanti agli azzurri Dominik Paris e Mattia Casse, gli uomini jet scenderanno in pista oggi (venerdì 27 dicembre), per la prima delle due discese del programma della tre giorni di Coppa del Mondo di Bormio, la gara che recupera quella non disputata il 21 dicembre in Val Gardena.

La partenza della discesa è stata abbassata a La Rocca e quindi il tracciato della discesa è leggermente più breve rispetto a quello della discesa “classica” programmata sulla Stelvio domani – sabato 28 – con partenza dal Praimont. Il pubblico presente potrà accedere gratuitamente alle tribune e nel parterre dello ski stadium di Bormio, gustarsi la discesa e la cerimonia di premiazione, prevista a fine gara nella zona di arrivo. Al via nove azzurri: Paris, Fill, Casse, Marsaglia, Buzzi, Bosca, Battilani, Cazzaniga e Tonetti.

Nella serata odierna, con inizio alle 18, da segnalare la bellissima cerimonia del sorteggio dei pettorali nella centralissima Piazza del Kuerc, coi bimbi e i ragazzi degli sci club dell’Alta Valtellina che consegneranno l’ambito numero di partenza agli atleti.

Oggi saranno presenti a Bormio anche lo speaker e le ragazze di Radio RTL 102.5 che animeranno l’atmosfera in Piazza del Kuerc prima e dopo la cerimonia di consegna dei pettorali. Nel corso della giornata odierna verrà inoltre inaugurata nelle vie del centro storico di Bormio la mostra fotografica dedicata a tutti i vincitori della discesa sulla Stelvio.

PROGRAMMA UFFICIALE

Venerdì 27 dicembre

11:30 – Gara di discesa libera maschile (Recupero della gara di Val Gardena) e cerimonia di premiazione

18:00 – Sorteggio dei pettorali – Piazza Cavour

Sabato 28 dicembre

10:30 – Live music e intrattenimento – Ski Stadium

11:30 – Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione

15:30 – Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Domenica 29 dicembre

11:00 – Gara di Combinata alpina maschile e Cerimonia di Premiazione – Ski stadium

Accesso: posti seduti in tribuna, in piedi al parterre e a bordo pista gratuiti.

EVENTI COLLATERALI

Da venerdì 27 dicembre

Bormio: la storia dello sci – Mostra fotografica dedicata a tutti i vincitori della discesa libera di Bormio nelle vie del Centro Storico.

Sabato 28 dicembre

Dalle 18 – GustAntico Fest – gusto, tradizione e divertimento. Nel cuore del centro storico, bracieri e ceppi scoppiettanti, per degustare i sapori di una volta. Durante l’evento, intrattenimento musicale.

Fino alle 23:00: apertura straordinaria di Bormio Terme – Via Stelvio

Dalle 21.30: Pentagono – Serata Disco Music con DJ Radio RTL 102.5.

Domenica 29 dicembre

21:00 – Spettacolo internazionale di pattinaggio artistico by “Ghiaccio Spettacolo” – (Palaghiaccio)