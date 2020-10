Windsurf, scattato a Torbole l’Internazionale giovanile Techno 293

mercoledì, 28 ottobre 2020

Torbole – Con una splendida giornata di sole e vento da nord è iniziato al Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino, l’evento internazionale Techno 293, che va a sostituire il Mondiale di classe rimandato al 2021. Un’ottantina i partecipanti, almeno la metà del previsto, ma il Circolo organizzatore, certamente capendo chi non è potuto essere presente, si è comunque impegnato per mantenere questo importante appuntamento, soprattutto perchè riservato ai giovani. E dunque, considerata la comunicazione del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre a seguito dell’ultimo decreto, che ha esortato le società a “non spegnere nei nostri giovani praticanti la sensazione di libertà, che ognuno ritrova nell’andare in barca/windsurf, ricordandosi il senso civico che deve essere sempre presente” l’organizzazione dell’evento è stata in questi giorni curata nei minimi dettagli, così come fossero presenti tutte le nazioni inizialmente previste. Nel rispetto di tutti i protocolli federali è iniziata così una quattro giorni, che promette giornate fantastiche dal punto di vista sportivo, meteo, tecnico. In contemporanea all’evento infatti viene presentata la proposta foil giovanile da parte di Thae, l’azienda che ha acquisito la precedente Bic e che concorrerà nella scelta da parte di World Sailing per la nuova tavole olimpica giovanile. Foto @Giovannelli Alessandro Photo.

Le regate

Il vento da nord, soffiato forte la mattina, ha tenuto discretamente anche verso le 13:00 – orario di partenza del primo giorno di regata – per permettere la disputa di 1 prova per tutte e tre le categorie under 15, under 17 e Plus. Verso le 14:30 è girato vento da sud, ma non c’erano tempi e condizioni per ripartire con un nuovo campo di regata e quindi altre prove. Tra i più giovani under 15 in testa il ceko Nevelos, davanti al portacolori del Circolo Surf Torbole Rocco Sotomayor, terzo Tiberio Riccini (CS Bracciano), mentre al quarto posto troviamo la veronese e atleta del Circolo Surf Torbole Anna Polettini, prima femmina. Il cagliaritano Federico Pilloni (Windsufing Club Cagliari) è in testa tra gli under 17, davanti rispettivamente ad Alessandro Graciotti (SEF Stamura Ancona) e Francesco Forani (Adriatico Wind Club). Sesta assoluta e prima femmina la polacca Chalupnikova. Il sardo (CN Arzachena) Dennis Porcu è al comando nella categoria Plus, seguito dalla laziale (CS Bracciano) Arianne Paz e dall’altro sardo, ma questa volta del Windsurfing Club Cagliari, Filippo Sulis. Giovedì prima partenza possibile alle ore 8:30.

Pagina evento con classifiche: https://www.circolosurftorbole.com/it/regate/torbole-293-international-windsurfing-event-2020/