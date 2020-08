Atletica, Wanda Diamond League: il campione italiano Yemen Crippa si è ritirato a Montecarlo

domenica, 16 agosto 2020

Montecarlo – Il campione italiano Yemen Crippa si è ritirato a Montecarlo nella gara dei 5.000 metri della Wanda Diamond League che si è disputato allo Stadio Louis II.

Yeman Crippa (nella foto) ai 3.750 metri, quando mancavano poco più di tre giri, si è ritirato dopo un inizio complicato per il ritmo sostenutissimo. “Purtroppo è stata una giornata no, mi preparo per nuove gare, partendo da Ostrava l’8 settembre”, ha commentato il mezzofondista, primatista italiano dei 10.000 metri.

Invece l’ugandese Joshua Cheptegei è riuscito, con un crono straordinario di 12:35.36, ha stabilire il nuovo record mondiale, scendendo sotto lo storico limite di Kenenisa Bekele (12:37.35) che resisteva da 16 anni.