Serie D, Girone D: Breno ko 1-2 col Mantova. Tabellino, risultati 17a giornata e classifica

domenica, 22 dicembre 2019

Breno – Breno sconfitto dalla capolista Mantova nell’ultimo turno del girone di andata. Davanti al proprio pubblico, non basta un’ottima prestazione alla formazione allenata da Tacchinardi, battuta 2-1 dai biancorossi. Reti di Scotto (primo tempo) e Guccione (inizio ripresa), vana la marcatura nel finale di Crea. Di seguito tabellino, risultati 17a giornata e classifica del Girone D di Serie D.

Tabellino

BRENO-MANTOVA 1-2

RETI: 22’ Scotto, 10’ st Guccione, 38’ st Crea.

BRENO (4-3-3): Botti, Carminati, Ndiour, Magrin (c), Zanoni, Tagliani, Szafran, Melchiori (24’ st Capitanio), Moraschi (29’ st Crea), Tanghetti (14’ st Perego), Merkaj. A disp. Serio, Marku, Bianchi, Baccanelli, Manzoni, Galati. All. Tacchinardi.

MANTOVA (4-3-3): Adorni, Galazzini (24’ st Serbouti), Venturini, Scotto, Guccione (40’ st Dellafiore), Altinier (c) (33’ st Finocchio), Musiani, Aldrovandi, Lisi, Giorgi (38’ st Mazzotti), Valentini (23’ st D’Iglio). A disp. Athanasiou, Minincleri, Tremolada, Landri. All. Brando.

ARBITRO: Milan Silvera di Valdarno.

NOTE: Ammoniti: Lisi (M), Giorgi (M), Tagliani (B), Dellafiore (M), Serbouti (M), Scotto (M).

Classifica Serie D Girone D

Mantova 41 punti; Fiorenzuola 35; Mezzolara 31; Fanfulla 30; Lentigione 29; Correggese 27; Forlì 25; SCD Progresso 22; Calvina, Franciacorta 21; Breno, Crema 20; Sasso Marconi 17; Sammaurese 16; Vigor Carpaneto, Alfonsine 15; Ciliverghe Mazzano 13; Savignanese 12

Risultati 17a giornata Serie D Girone D

Sammaurese-Sasso Marconi 3-3 (giocata ieri)

Alfonsine-Mezzolara 0-1

Breno-Mantova 1-2

Calvina-Forlì 3-0

Ciliverghe Mazzano-Fanfulla 1-4

Correggese-Fiorenzuola 2-3

Franciacorta-SCD Progresso 2-2

Savignanese-Crema 0-1

Vigor Carpaneto-Lentigione 1-3