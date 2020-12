Sci alpino, Coppa del Mondo: rinviato il SuperG di Bormio

lunedì, 28 dicembre 2020

Bormio – La fitta nevicata, peraltro ancora in corso, unitamente alla nebbia presente lungo il tracciato hanno costretto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca e a rinviare il SuperG di Coppa del Mondo a domani mattina. Malgrado il grande lavoro effettuato da spalatori e lisciatori coordinati dai direttori di pista Ormar Galli e Tino Pietrogiovanna, in pista dalle prima ore del mattino, non c’è stato nulla da fare e così alle 10.30 la FIS ha comunicato ufficialmente lo spostamento della gara. Il nuovo programma quindi prevede per domani la disputa del SuperG e per mercoledì 30 dicembre il via della Discesa.

Il programma 2020

Martedì 29.12

• 11:30 – Gara di SuperG maschile e Cerimonia di premiazione – Ski stadium

Mercoledì 30.12

• 11:30 – Gara di Discesa Libera e Cerimonia di premiazione – Ski stadium