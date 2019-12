Pallavolo, l’US Bormiese insignita del “Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav”

sabato, 21 dicembre 2019

Bormio – Il settore Pallavolo dell’US Bormiese è stato insignito anche quest’anno del “Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav”: si tratta del più importante riconoscimento federale per i club che meglio hanno saputo lavorare con i propri vivai ed è una sorta di “etichetta” con cui si attesta la validità dell’attività pallavolistica esercitata da un sodalizio sportivo. Il marchio di qualità viene assegnato sulla base di alcuni parametri valutativi, che tengono conto non solo dei numeri, ma anche di altri criteri fra cui le partecipazioni a campionati e tornei vari, le collaborazioni con gli istituti scolastici, i progetti attuati per la promozione del volley e minivolley, l’attività estiva e persino la capacità comunicativa sui media. La notizia giunge gradita ai vertici della società perché bissa la precedente assegnazione (marchio di qualità argento valido per il biennio 2017/2019) ed è quindi una conferma della bontà del modello operativo targato US Bormiese, che oggi conta su quasi 200 tesserati e da anni opera nelle scuole del comprensorio con attività di base.

All’US Bormiese è stato rilasciato il certificato di qualità di tipo “standard” valevole sia per il settore femminile sia per quello maschile. “Non si arriva a un simile risultato per caso – dichiara il Presidente Mauro Antonioli – bisogna lavorarci molto, con passione e determinazione, ma soprattutto bisogna poter contare su un insieme di persone che permettono di far funzionare tutta la complessa macchina pallavolistica. Perciò è doveroso ringraziare i tecnici, allenatori, volontari, arbitri, segnapunti, dirigenti e addetti vari, senza i quali non esisterebbe il settore Pallavolo dell’US Bormiese. Questo premio è per loro!”.

Le formazioni della Bormiese sono impegnate con diverse formazioni in tutte le categorie dei campionati provinciali, con un impegno distribuito su 8 mesi pieni di attività agonistica, senza contare le partecipazioni a vari tornei anche fuori provincia. Durante le festività natalizie la pallavolo non si ferma e persino nella serata dello scambio di auguri, organizzata venerdì 20 dicembre, le ragazze non hanno voluto rinunciare al loro appuntamento con l’allenamento.