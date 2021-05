Pallanuoto, larga vittoria dell’An Brescia sull’Ortigia

sabato, 8 maggio 2021

Brescia – L’An Brescia chiude con una vittoria il Girone F battendo 10-2 l’Ortigia. Nella replica della semifinale scudetto, la squadra di Sandro Bovo mette in mostra un’ottima difesa che di fatto concede due gol in tutto il match, uno nel secondo quarto con Mirarchi e uno nel terzo con Di Luciano.

Il primo periodo è a ritmi molto lenti con le due squadre che non spingono sull’acceleratore e di fatto il primo gol arriva dopo 5 minuti con Renzuto. L’ex Posillipo segna in superiorità numerica e Cannella poi raddoppia ad inizio secondo parziale, sempre in situazione di uomo in più. Mirarchi prima del cambio vasca interrompe il digiuno dei suoi, ma nel terzo quarto l’An Brescia prende il largo segnando ancora con Cannella, Di Somma, Renzuto e Christian Presciutti.

L’Ortigia accusa il colpo e non riesce più a rientrare, grazie anche alla buona prestazione difensiva dei padroni di casa. Nell’ultimo quarto il parziale di 4-0 chiude definitivamente i conti e l’An Brescia ora si prepara alla fase playoff scudetto. Prima tappa il 12 maggio contro la Telimar Palermo.

Questo il commento a fine gara di Niccolò Gitto: “Venivamo dalla sconfitta di Coppa dove abbiamo sbagliato tanto prendendo tanti gol con uomini pari e in questi giorni abbiamo lavorato su questo. Abbiamo fatto un’ottima prestazione difensiva anche se in attacco potevamo fare qualcosa di più. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e sappiamo quanto possiamo dare. Purtroppo ultimamente non l’abbiamo dimostrato, ma ora daremo il massimo in ogni partita”.