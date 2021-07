Il Circolo Vela Torbole tricolore Snipe con Paolo Lambertenghi

martedì, 20 luglio 2021

Torbole – Il socio e atleta del Circolo Vela Torbole Paolo Lambertenghi con a prua Antonia Contin si è laureato Campione Italiano Snipe dopo un bel campionato disputato presso la Lega Navale Italiana Anzio: 8 prove in 4 giornate caratterizzate da diverse condizioni meteo con il vento che è stato prima leggero, poi medio e forte, dove il nostro Paolo ha saputo domare al meglio il suo Snipe tra le famose onde di Anzio. E’ stato un Campionato in crescendo con tre primi nelle ultime tre prove, dopo un 5-4-2-6. L’argento va all’equipaggio Dario Bruni e Emanuele Zampieri, bronzo per Savorani -Milone. Foto @Carloni /Snipe Class.