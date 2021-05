Canottaggio, pioggia d’oro sui Cadetti della Lombardia

sabato, 15 maggio 2021

Gavirate – Lombardia cadetti, quattro su quattro a Gavirate (Varese): pioggia d’oro per la tribù cadetti del Comitato FIC Lombardia protagonista di quattro ori e un argento nelle finali riservate agli equipaggi regionali, inserite nel Meeting Nazionale di società disputato a Gavirate. Lo squadrone bianco-verde guidato dal capo allenatore Davide Tabacco sotto la supervisione del CTR Andrea Benecchi e con il supporto dei collaboratori tecnici regionali ha schierato al via un quattro senza e due quattro di coppia, sia maschili che femminili. Un team composto da ventiquattro titolari, oltre alla riserva, selezionato anche grazie agli ulteriori elementi raccolti in occasione della seconda regata regionale dell’anno disputata a Corgeno (Varese) il 24 aprile scorso.

I SUCCESSI – Ad aprire i successi è stato il quattro senza maschile di Riccardo Benedusi, Mattia Mori (AC Flora), Nikita Molinari (SC Varese) e Stefan Buduca (Baldesio), primo su Liguria e Piemonte.

Il raddoppio è arrivato dal quattro di coppia femminile di Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Lara Bernardinello (Moltrasio), Chiara Solano (SC Tremezzina) e Emma Campanella (Lago di Pusiano) davanti all’altro equipaggio Lombardia e bronzo alla Liguria.

Oro rosa anche in quattro senza con Emma Tosi, Arianna Tosi (SC Luino), Aurora Besseghini e Sofia Dolcemascolo (Moltrasio). Piemonte d’argento.

Chiude la scia d’oro il quattro di coppia maschile di Andrea Cigala (SC Bissolati), Nicola Redaelli, Giovanni Valsecchi (SC Lecco) e Riccardo Conte (Lago di Pusiano) primi su Liguria e Piemonte (Squadra lombarda canotaggio fotocredit comitato regionale Elisa Marzella).

MEETING SOCIETA’ – Lombardia sempre leader al Meeting Nazionale di Società disputato nel weekend sulle rive di Gavirate sotto la regia tecnica della locale società diretta dal presidente Giorgio Ongania. La due giorni di gare è stata una vera e propria maratona che ha portato a raggiungere quota 230 regate per i 1120 equipaggi iscritti alla kermesse. Vittoria del medagliere alla Canottieri Gavirate, protagonista di sedici vittorie. Seguono, in chiave regionale al secondo e terzo posto Canottieri Varese con nove ori, poi Baldesio e Corgeno con otto vittorie. Il medagliere regionale prosegue con Luino e Retica, entrambe sette volte d’oro. Sei successi per la Canottieri Monate. Una in meno, cinque per l’esattezza alla Canottieri Moto Guzzi, Menaggio e Lecco. Quattro ori a Bissolati, Milano e Caldè. Tripletta ad Arolo, Cernobbio, Moltrasio, CUS Milano, Germignaga. Due vittorie a Lario, Tritium, Garda Salò, Idroscalo, Eridanea, La Sportiva, Carate Urio, Cerro. Chiudono con un oro a testa Tremezzina, Lago di Pusiano, Ispra, Bellagina, Porto Ceresio, Flora e CUS Pavia.

Gavirate con questo evento ha inaugurato il ciclo organizzativo che li vedrà registi internazionali con la Final Paralympic Qualification Regatta a giugno e il super Campionato Italiano in calendario sempre a giugno, dal 10 al 13. Canottieri Gavirate prima in casa nel medagliere finale delle regate Master.