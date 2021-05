Serie D, Girone B: il Breno batte 1-0 il Franciacorta. Tabellino, risultati e classifica

domenica, 9 maggio 2021

Breno – Il Breno vince il derby con il Franciacorta e vede la salvezza più vicina. I granata hanno superato i 40 punti, vincendo la gara casalinga contro il Franciacorta, grazie ad una rete realizzata da Pelamatti al 7′ del primo tempo e ora si allontanano dalla zona playout.

Ottimo Breno nella prima frazione di gioco, con verticalizzazioni che hanno messo in difficoltà il Franciacorta. Dopo il vantaggio di Pelamatti, il portiere Pilotti ha tenuto a galla gli ospiti in più occasioni, specialmente su Goglino, fermato anche dal palo.

Ripresa invece con il Franciacorta decisamente più pimpante, e il Breno abile a limitare le avanzate ospiti in fase offensiva. Il Breno, con la gara odierna, ha vinto il terzo derby sui quattro disputati in stagione (nella foto credit Us Breno). Di seguito tabellino, risultati della 30a giornata del Girone B di Serie D e classifica aggiornata.

TABELLINO

BRENO-SP. FRANCIACORTA 1-0 (Pelamatti 7′)

BRENO (4-3-1-2): Tota, Carminati, Ndiour, Goglino (35’ st Tanghetti), Melchiori (25’ st Manzoni), Triglia (c) Pelamatti, Mondini, Sorteni (1’ st Lordkipanidze), Sampietro, Brancato. Allenatore Tacchinardi.

SP. FRANCIACORTA (4-3-3): Pilotti, Firetto, Fanti (44’ st Marella), Giorgino (c) (15’ st Boschetti), Fiorentino, Piccinni, Pagano, Scaglia, Bertazzoli, Saporetti (10’ st Bitihene), Mozzanica (33’ st Muhic). Allenatore Bruni.

ARBITRO: Bianchi di Prato.

AMMONITI: Piccinni (S), Giorgino (S), Pagano (S).

RISULTATI 30A GIORNATA SERIE D GIRONE B

Breno-Franciacorta 1-0

Caravaggio-Casatese 3-0

Crema-Scanzorosciate 1-0

Ponte San Pietro-Sona 1-3

Real Calepina-Brusaporto 2-1

Seregno-Calvina 0-1

Tritium-Ciserano Bergamo rinviata

Vis Nova Giussano-Fanfulla 1-5

CLASSIFICA SERIE D GIRONE B

Seregno 61 punti; Fanfulla* 55; Casatese 50; Calvina, Crema 49; NibionnOggiono* 48; Brusaporto* 42; Breno, Sona 41; Ciserano Bergamo* 40; Real Calepina 38: Ponte San Pietro, Franciacorta* 37; Villa d’Almè* 34; VIs Nova Giussano 32; Caravaggio 29; Tritium**** 24; Scanzorosciate 23.

*: una partita in meno