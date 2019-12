Biathlon, IBU Junior Cup: in Val Martello vincono Hartweg e Gembicka, terzo il trentino Giacomel. Le classifich

venerdì, 20 dicembre 2019

Val Martello – Oggi nella “valle delle fragole” altoatesina, la Val Martello, si disputava la seconda delle tre giornate di IBU Cup Junior previste al Centro del Biathlon. Gli azzurri e i biatleti provenienti da oltre 40 nazioni avevano a che fare con una sprint di 7.5 km per le donne e di 10 km per gli uomini alle prese con 2.5 km in più di anello di fondo. Foto @Newspower.it.

E così dopo i due argenti (Michele Molinari-Rebecca Passler e Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi) nelle prove in staffetta della giornata di mercoledì, gli azzurri si cimentavano con le sfide individuali, dove il trentino Tommaso Giacomel è stato il più brillante agguantando un importante terzo posto alle spalle dei soli Niklas Hartweg (SUI) e Guillaume Desmus (FRA): “Sono contentissimo, ho fatto una bellissima prestazione nonostante le condizioni un po’ particolari – afferma Giacomel. – Sono partito abbastanza controllato ed è andata bene. Il livello di questa IBU Junior Cup è altissimo, bisogna spingere sempre e poi puntare a quella dei grandi”. Il biatleta delle Fiamme Gialle aveva anche vinto il premio di miglior sorpresa 2019 ai ‘Trentino Sports Awards’, una sorpresa che si sta piano piano tramutando in conferma: “Cerco conferme con me stesso ogni giorno”. Quarto il figlio d’arte Daniele Fauner, anch’egli con un errore al tiro come Giacomel, autore di un’ottima prestazione dopo alcune prove opache. In netta ripresa di condizione: “Un errore al poligono in piedi, ma con gli sci mi sono difeso bene. Domani con l’inseguimento sarà più facile vedendo chi si ha davanti. La forma sta arrivando. Avanti così”. Settimo l’altoatesino Patrick Braunhofer, 13° Didier Bionaz che ‘molla’ un po’ la presa dopo le ultime strepitose performance tra Slovenia e Val Martello. 25° David Zingerle. Soddisfatto, ovviamente, il vincitore: “Non sapevo come sarebbe andata, ma sono contento di aver sparato bene senza errori. Non è facile gareggiare qui perché siamo in altura, io però vivo a Lenzerheide e mi sono trovato bene. Il percorso mi piace molto, così come tutta la zona”. E con l’inseguimento di domani? “Non saprei, non mi sono mai trovato davanti, chissà come andrà”. Le prime a scendere in pista erano le donne, con la neve a cadere leggera rigando i volti ‘carichi’ dei giovani sin dalle prime fasi dell’IBU Cup, e la gara femminile ad offrire il successo polacco di Daria Gembicka sulla svizzere Amy Baserga, tra le favorite prima dello start, e Lea Meier. Quarta l’ucraina Anastasiia Rasskazova, quinta la nostra Beatrice Trabucchi che offre ancora una volta un’ottima prestazione. Più attardate le altre azzurre con Samuela Comola subito davanti a Linda Zingerle, rispettivamente in 21.a e 22.a posizione. Poco brillante Rebecca Passler, 36.a. Un bilancio complessivo dopo le prime due prove in Val Martello e dopo le prime di stagione l’ha fatto l’allenatore della nazionale junior azzurra, Mirco Romanin: “Siamo partiti con il piede giusto, raggiungendo praticamente almeno un podio in ogni giornata di gare. Le ragazze stanno bene, e sono contento dell’esordio di Linda Zingerle. Tra i maschi Bionaz e Giacomel sarebbero già pronti al salto di qualità, ma abbiamo deciso di tenerli in questo circuito per fare esperienza ed abituarsi a lottare per la vittoria”. E la salute del biathlon nazionale? “Ottima, grazie ai risultati dei vari nomi noti che stanno trascinando un po’ tutto il movimento. I risultati danno linfa alla disciplina”. E domani, in base ai distacchi della giornata odierna, gli atleti partiranno ad inseguimento lungo un percorso di 10 km per le donne (ore 10.30) e di 12.5 km per gli uomini (ore 12.30), confermando la Val Martello come terreno fertile per le sfide di IBU Junior Cup, e dei ‘grandi’ il prossimo febbraio.

CLASSIFICHE

Junior Women 7.5 km Sprint

1 GEMBICKA Daria POL 24:34.1; 2 BASERGA Amy SUI +0.8; 3 MEIER Lea SUI +35.1; 4 RASSKAZOVA Anastasiia UKR +54.4; 5 TRABUCCHI Beatrice ITA +57.7; 6 SPARK Lisa Maria GER +58.6; 7 BOTET Paula FRA +59.2; 8 TOMASZEWSKA Natalia POL +1:12.6; 9 BERTRAND Fany FRA +1:15.5; 10 STANEK Patrycja POL +1:22.3

Junior Men 10 km Sprint

1 HARTWEG Niklas SUI 27:07.7; 2 DESMUS Guillaume FRA +4.8; 3 GIACOMEL Tommaso ITA +19.5; 4 FAUNER Daniele ITA +31.8; 5 AOLAID Marten EST +46.1; 6 GROTIAN Tim GER +53.4; 7 BRAUNHOFER Patrick +1:05.0; 7 BRIFFAZ Thomas FRA +1:05.0; 9 CISAR Alex SLO +1:07.7; 10 MONNEY Pierre +1:11.9