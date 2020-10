Basket, EuroCup: rinviato il match di Trento contro Gran Canaria

martedì, 27 ottobre 2020

Trento - Euroleague Basketball ha comunicato la sospensione e rinvio della partita originariamente in programma domani tra Herbalife Gran Canaria e Dolomiti Energia Trentino, a causa delle misure di restrizione imposte al team bianconero dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in conseguenza alle cinque positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra in occasione dei test effettuati domenica. In attesa dell’esito di un secondo tampone di controllo in programma venerdì, i giocatori aquilotti dovranno osservare un periodo di quarantena durante il quale potranno svolgere solamente sedute di lavoro individuale senza contatto.