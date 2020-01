Vermiglio e Alta Val di Sole, le iniziative e gli appuntamenti fino all’Epifania

giovedì, 2 gennaio 2020

Vermiglio – Seconda parte delle festività natalizie anche in Alta Val di Sole: ecco il programma dei prossimi appuntamenti a Vermiglio e dintorni.

- Venerdì 3 gennaio – ore 20.45 – “MAURO con CAMILLA e gli ARMONICI CANTORI SOLANDRI in CONCERTO” - Teatro Polo Culturale; entrata libera.

- Sabato 4 gennaio – ore 20.45 – “TONI MARCI, MA FRESCHI” spettacolo comico scritto da Andrea Midena – Teatro Polo Culturale; entrata libera.

- ore 21.00 – “FIACCOLATA dei MAESTRI di SCI e SPETTACOLO PIROTECNICO” con musica e vin brûlé per tutti. Passo Tonale – Pista Paradiso.

- Domenica 5 gennaio – ore 16.00 – “CAPITAN BRETELLA SUPER SHOW… circo, magia e cose pericolosissime J !! Spettacolo per bambini. A seguire thè caldo, pandoro e panettone per tutti e grandi sorprese per i più piccoli offerti dagli amici di San Pietro – Casel di Cortina; entrata libera.

- Domenica 5 e lunedì 6 gennaio - “CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI DI SCI ALPINISMO CLASSIC” riservati ai talenti emergenti delle categorie cadetti, juniores e under 23, sia maschili che femminili.

Oggii, giovedì 2 gennaio alle ore 21.00 – ci sarà la visita guidata con storico locale a Forte Strino “E STANOTTE SARO’ ANCORA DI SENTINELLA AL FORTE…” - al termine thè caldo e vin brûlé.

Info e iscrizioni ufficio informazioni Vermiglio 0463.758200

Inoltre:

Fino al 6 gennaio – dalle 16.00 alle 21.00 – nella frazione di Cortina saranno aperti il “CASEL” e la “BOTTEGA DEL FANTINO” dove verranno esposte fotografie in bianco e nero dei mestieri di un tempo e proiettati i filmati della grande nevicata del 1977 e dell’incendio di Cortina. Passeggiando tra gli scorci lasciatevi affascinare dalle magiche creazioni natalizie che addobbano la frazione.

“PRESEPI DI UN TEMPO, arti e mestieri” - Presepe degli Omini di Fieno – realizzati con fieno, paglia e vestiti d’epoca situati tra le Cort e le fontane di Pizzano. I presepi si potranno visitare fino al 6 gennaio. Di sera l’atmosfera sarà veramente magica.

Parco neve la “BRUSCADELA”: fino al 6 gennaio aperta con orario continuato dalle 10.00 alle 16.30. Dal 10 gennaio a fine stagione aperta il venerdì dalle 14.00 alle 16.30 ed il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 16.30. Apertura per gruppi in altri orari e anche serale.

Campo da pattinaggio: aperto – info ai n. 348.7602758 / 338.2687984.

Piste Fondo: aperti tutti gli anelli per un totale di 18 km

Museo della Guerra e ufficio turistico: fino al 5 gennaio tutti i giorni 09.00-12.00 | 15.00 – 18.00 e il 6 gennaio 09.00 – 12.00.

Forte Strino: fino al 5 gennaio dalle 14.00 alle 17.30; il 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.30. Su richiesta in altri periodi per gruppi, anche serale

Info: https://www.facebook.com/VermiglioVacanze o www.vermigliovacanze.it