Snowboard: al Passo Tonale assegnati i titoli regionali. I risultati

martedì, 14 gennaio 2020

Passo Tonale – Si sono svolti domenica scorsa al Tonale i campionati regionali di snowboard organizzati quest’anno dallo sci club Ponte di Legno ed al quale hanno partecipato tutte le categorie dai baby sino ai giovani – senior.

La prova baby femminile è stata vinta dalla “padrona di casa” Amelie Sandrini che al termine ha messo dietro la compagna di club Asia Pietroboni. In campo maschile prima piazza per Edoardo Orosz del Powder Snowboard. Medaglia d’argento per Liam Zaninoni dello sci club Lumezzane e terza piazza per Giovanni Uberto dello sci club Ponte di Legno. Nella prova della categoria cuccioli femminile e maschile successi per gli atleti di casa. Adriana Zani si è imposta nella prova rosa mentre Michele Ratti si è imposto nella competizione maschile. Al femminile secondo posto per Greta Regali del Powder Snowboard, mentre nella gara maschile sono saliti sul podio Alex Rossi, Sporting Livigno, e Nicholas Zanni, sci club Lumezzane, rispettivamente secondo e terzo.

Passiamo così alla competizione riservata alla categoria Ragazzi. In campo femminile si laurea nuova campionessa regionale la livignasca Manuela Viviani che si è imposta su Samira Dell’Eva dello sci club Ponte di Legno. Nella prova maschile successo per Davide Locatelli dello Scalve Boarder Team. Al secondo posto Andrea Ferrandi dello sci club Ponte di Legno e terza piazza per Pietro Fiora del Powder Snoawboard. La prova femminile della categoria allievi è stata tutta ad appannaggio di due atlete dello Sporting Livigno. A vincere è stata Cristina Silvestri che ha battuto la compagna di club Aurora Rodigari. Successo livignasco anche in campo maschile. Si impone Mirko Bradanini. Al secondo e terzo posto due atleti “griffati” Scalve Boarder Team: Mirko Magri, secondo, e Filippo Limonta, terzo.

La competizione riservata alla categoria Giovani – Senior. Ilaria Rodigari, Sporting Livigno, ha vinto la gara femminile mettendosi alle spalle la compagna di club Greta Galli e Valeria Camossi, Powder Snowboard, rispettivamente seconda e terza. Fabiano Franetti, sci club Ponte di Legno, ha vinto la prova maschile. Alle sue spalle Filippo Morina, dello Scalve Boarder Team, giunto secondo. Completa il podio Federico Campio, Powder Snowboard, giunto terzo.