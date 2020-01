Sci e sport invernali: dal Tonale a Folgaria, il calendario completo delle weekend di gare Fisi in Trentino

venerdì, 10 gennaio 2020

Passo Tonale – I Circuiti regionali di sci alpino entrano nel vivo nel fine settimana, con tutte gare di tutte le categorie in programma, dai baby e cuccioli del circuito Conad, ai ragazzi del circuito Sorelle Ramonda, agli allievi del circuito Itas Assicurazioni, ed ancora il circuito Pastificio Felicetti per giovani sci alpino, circuito Dolomiti Energia, ma anche gare internazionali e nazionali che vedono in gara i nostri atleti, in primis la tre giorni di Coppa del Mondo di salto e combinata nordica in Val di Fiemme. Ecco il dettaglio delle gare:

SCI ALPINO

Sabato 11 Andalo– Circuito ITAS Mutua e Sorelle Ramonda- gara circoscrizione A – GS ragazzi ed allievi – Ski Team Paganella – 3° Memorial Dario Toscana – Trofeo Buonristoro

Sabato 11 San Giovanni di Fassa – Circuito ITAS Mutua e Sorelle Ramonda- gara circoscrizione B – SL ragazzi ed allievi – Fassactive – Trofeo Reale Mutua Assicurazioni Canazei

Sabato 11 Folgaria – Circuito Pastificio Felicetti – GS aspiranti e giovani valido quale Campionato Trentino – Polisportiva Alpe Cimbra – Trofeo Grifo Gomme

Sabato 12 Folgaria – Circuito Pastificio Felicetti – SL aspiranti e giovani – Polisportiva Alpe Cimbra – Trofeo Grifo Gomme

Domenica 12 Passo del Tonale – Circuito ITAS Mutua e Sorelle Ramonda- gara circoscrizione A – SG ragazzi ed allievi – SC Pejo – Tonale – Trofeo Caseificio Presanella

Domenica 12 Alpe Cermis – Circuito ITAS Mutua e Sorelle Ramonda- gara circoscrizione B – GS ragazzi ed allievi – Val di Fiemme Ski Team – Trofeo Casa e Luce

Domenica 12 Passo Brocon – Circuito ITAS Mutua e Sorelle Ramonda- gara circoscrizione C - GS ragazzi ed allievi – SC Cima Dodici – Trofeo Valsugana Rent Bike

Domenica 12 Andalo – Circuito CONAD – gara circoscrizione A – GS baby e cuccioli – Ski Team Paganella – Trofeo Riwega

Domenica 12 Pozza di Fassa – Circuito CONAD – gara circoscrizione B –GS baby e cuccioli – Fassactive – 1° Memorial Luca Prinoth

SKI CROSS

Venerdi 10 Passo San Pellegrino - gara nazionale di skicross – Ski Team Fassa – Trofeo Ski Team Fassa – categorie giovani e senior

BIATHLON

Dal 10 al 12 gennaio – Bionaz – 4^ Tappa Coppa Italia Fiocchi – sprint e mass start – SC Bionaz Oyace

SNOWBOARD

Sabato 11 e domenica 12 gennaio – Prato Nevoso – Coppa Italia e Coppa Italia Children Big Air e Slope Style – Prato Nevoso Team – ragazzi, allievi, aspiranti e juniores

SCI FONDO

Le gare baby e cuccioli e ragazzi ed allievi previste a Lenzumo 11 gennaio ed organizzate dallo SC Ledrense sono state annullate

SALTO E COMBINATA

Dal 10 al 12 gennaio Coppa del Mondo di salto e combinata individuale ed a squadre a Predazzo e Lago di Tesero – Organizza Comitato Promozione Sci