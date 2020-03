Sci di fondo, stagione con quattro vittorie trentine in Coppa Italia: tutti i risultati

sabato, 21 marzo 2020

Valle di Primiero - La stagione dello sci di fondo nazionale giovanile e senior, per forze maggiori legate all’emergenza sanitaria Covid-19, si è conclusa anticipatamente con l’annullamento delle ultime gare in calendario, ma in ogni caso la Coppa Italia di specialità e categoria è stata assegnata tenendo conto dei punteggi ottenuti dagli attori del circuito nelle gare disputate. Su un calendario iniziale di 14 tappe se ne sono disputate 10, e in particolare sono saltati i campionati italiani di fine marzo a Passo Cereda (Valle del Primiero), che avevano anche il compito di assegnare punteggi per la Coppa Italia.

Risultati alla mano la stagione 2019/2020 si è rivelata decisamente positiva per i colori del Trentino Ski Team, visto che nella graduatoria per comitati ha ottenuto il secondo posto assoluto dietro solamente alle Alpi Centrali, che però possono schierare numeri maggiori di atleti nelle varie gare. Inoltre sugli otto titoli in palio, esattamente la metà, sono stati appannaggio di sciatori trentini, ovvero Giovanni Ticcò delle Fiamme Oro nella under 20, Francesca Franchi delle Fiamme Gialle e Simone Daprà delle Fiamme Oro nella under 23, quindi Ilaria Debertolis delle Fiamme oro nella senior. Entrando nel dettaglio è da segnalare che fra gli junior il podio è tutto trentino, con Ticcò primo con due soli punti di vantaggio su Ivan Mariani, con Alessandro Chiocchetti terzo. E’ giunto un argento nella under 20 anche al femminile con Nicole Monsorno (a 10 punti dall’oro) e un bronzo nella under 23 con Stefano Dellagiacoma. Anche fra i senior troviamo altri trentini sul podio: Stefano Gardener e Francesca Franchi, entrambi secondi, e argento anche per Stefania Corradini nella classifica riservata ai civili.

Gli altri vincitori di categoria della Coppa Italia rispondono ai nomi della valdostana Nadine Laurent e della veneta Elia Barp nella under 18, quindi la friulana figlia d’arte Martina Di Centa nella under 20 e il valtellinese Maicol Rastelli fra i senior.

Ecco nel dettaglio i piazzamenti dei trentini nelle graduatori di Coppa Italia 2019/2020:

UNDER 18 MASCHILE: 1. Elia Barp, 4. Simone Mastrobattista, 16. Giacomo Varesco, 24. Denis Doliana, 31. Giovanni Lorenzetti, 40. Nicholas Forlin, 41. Martino Vanzo.

UNDER 18 FEMMINILE: 1. Nadine Laurent, 8. Silvia Campione, 12. Alessia Andreolli, 23. Angelica Bonetti, 26. Gabriella Zanetel, 35 Martina Moser, 37. Michele Cicolini.

UNDER 20 FEMMINILE: 1. Martina Di Centa, 2. Nicole Monsorno, 12. Maria Eugenia Boccardi, 22. Valentina Loss, 23. Anna Pradel, 25. Anna Farina, 26. Maria Pangrazzi.

UNDER 20 MASCHILE: 1. Giovanni Ticcò, 2. Ivan Mariani, 3. Alessandro Chiocchetti, 7. Riccardo Bernardi, 9. Matteo Ferrari, 14. Matteo Leso, 18. Fabio Longo, 21. Simone Mattarei, 32. Mattia Andrighi, 34. Martino Radovan, 35. Olaf Haas.

UNDER 23 FEMMINILE: 1. Francesca Franchi; 14. Nicole Monsorno.

UNDER 23 MASCHILE: 1. Simone Daprà, 3. Stefano Dellagiacoma, 5. Simone Mocellini, 9. Davide Facchini, 17. Giovanni Caola, 21. Michele Valerio, 22. Davide Comani.

SENIOR FEMMINILE: 1. Ilaria Debertolis, 2. Francesca Franchi, 9. Ilenia Defrancesco, 12. Caterina Ganz, 16. Stefania Corradini, 22. Monica Tomasini, 24. Nicole Monsorno.

SENIOR MASCHILE: 1. Maicol Rastelli, 2. Stefano Gardener, 4. Simone Daprà, 7. Giacomo Gabrielli, 11. Stefano Dellagiacoma, 13. Giandomenico Salvadori, 15. Enrico Nizzi, 16. Tommaso Dellagiacoma, 17. Paolo Fanton, 19. Davide Facchini, 21. Simone Mocellini, 22. Paolo Ventura.

CIVILI FEMMINILE: 1. Michaela Patscheider; 2. Stefania Corradini.

CIVILI MASCHILE: 1. Nicola Castelli, 9. Giovanni Caola, 13. Riccardo Bernardi, 18. Michele Valerio; 21. Davide Comani, 23. Giulio Bezzi.