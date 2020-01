Passo Tonale, un mese alla Winter DH: quest’anno la sfida è a eliminazione

giovedì, 16 gennaio 2020

Passo Tonale - Manca un mese all’evento più folle ed elettrizzante dell’inverno delle due ruote, La Winter DH, in programma sabato 15 febbraio sulle nevi del Passo del Tonale. Giunto all’ottava edizione, il divertente appuntamento organizzato da Grandi Eventi Val di Sole è tappa irrinunciabile per chi anche in inverno non sa fare a meno della velocità su due ruote, mettendo alla prova il proprio manico sul più infido dei fondi.

Quest’anno, tuttavia, anche i “veterani” della Winter DH vanno incontro a tante e importanti novità, su tutte il nuovo percorso di gara: la pista “Alpe Alta” eleva infatti l’asticella del coefficiente tecnico, della velocità e del divertimento, offrendo una nuova sfida anche agli specialisti più navigati.

Partenza a 2179 mt, arrivo ai 1880 mt dell’abitato di Passo Tonale per l’evento inserito da quest’anno nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana. Il dislivello della discesa è di 300 metri per 1,8 km di lunghezza. Gli atleti si lanceranno subito sul ripido, creando la velocità necessaria per affrontare le prime porte da slalom gigante, assieme a dossi, gobbe e paraboliche che saranno disseminate sul tracciato.

Rispetto agli anni passati, un’altra importante novità è la formula dell’Eliminator. Gli atleti saranno divisi in batterie e i primi classificati di ogni batteria si qualificheranno al turno successivo. Una sfida totale dove serviranno doti di equilibrio e una certa sagacia tattica: la velocità non è tutto quando si lotta contro avversari molto agguerriti, che si tratti di biciclette muscolari o elettriche.

Infatti, dopo il successo del 2019, anche le e-MTB saranno protagoniste in Val di Sole con una speciale categoria che permetterà anche agli appassionati dell’elettrico di vivere le emozioni de La Winter DH. Non solo: potrebbe capitare di trovarsi a lottare spalla a spalla con atleti professionisti ed ospiti di prestigio, che saranno svelati nelle prossime settimane.

Le iscrizioni per La Winter DH 2020 sono aperte sul sito di Val di Sole Bikeland: www.valdisolebikeland.com.