Passo Tonale: è la giornata più fredda dell’inverno, -18 gradi al Presena

lunedì, 20 gennaio 2020

Passo Tonale – Freddo pungente, quella odierna è stata finora la giornata più fredda dell’inverno in Trentino Alto Adige. Al Presena è scesa fino a 18 gradi sotto zero, mentre in Alto Adige è arrivata a -22 gradi. Alla stazione meteo posta ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera sulle montagne altoatesine della Val Ridanna ai confini con l’Austria è stata rilevata una temperatura di -22 gradi. Valore di -21 gradi anche su Cima Beltovo sopra l’abitato di Solda in Val Venosta nel gruppo Ortles-Cevedale.

In Trentino la colonnina di mercurio è stata di -18 gradi sulla Cima Presena (3.015 metri) e ai Crozzi di Taviela sopra Pejo (2.960). Basse temperature anche a fondovalle, dove la colonnina è scesa a -11 in Val Rendena e nelle vallate trentine e altoatesine.