Passo Tonale, cade nello snowpark: danese in coma

lunedì, 6 gennaio 2020

Passo Tonale – Grave incidente sulle piste tra Alta Valle Camonica e Alta Val di Sole. Un turista danese di 53 anni è caduto nello snowpark del Passo Tonale in tarda mattinata ed è ricoverato in coma. Dopo aver sbattuto violentemente la testa, l’uomo è rimasto per diverso tempo a terra privo di conoscenza.

Il turista si stava trovando in vacanza nella località insieme al figlio 11enne: sul posto Polizia di Stato, col supporto di carabinieri di Ponte di Legno e Soccorso alpino. L’elisoccorso di Trento lo ha trasportato al Santa Chiara dove è ricoverato in prognosi riservata.