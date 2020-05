Rovereto, il Mart lancia un progetto didattico per la scuola: “Entrare nell’opera”

venerdì, 29 maggio 2020

Rovereto – Il Mart (Museo di Arte Moderna e Contemporanea) di Rovereto (Trento) lancia un’iniziativa da casa: “Entrare nell’opera”. E’ un progetto didattico per la scuola.

L’INIZIATIVA - “Il museo pubblico è per definizione un’istituzione culturale al servizio della collettività, della sua crescita, del suo benessere. Tra le sfide che il Mart si è dato negli ultimi anni c’è quella di diventare una piattaforma per l’arte moderna e contemporanea in un territorio più ampio rispetto al perimetro del museo. Questo territorio include anche i luoghi virtuali in cui il dibattito e lo studio si generano, in cui la cultura stessa si riverbera e si espande, in cui, oggi più che mai, il museo contemporaneo è chiamato a stare”. Parte da queste premesse il nuovo progetto dell’area educazione e mediazione culturale del Mart: Entrare nell’opera. L’iniziativa è stata pensata per il mondo della scuola, prende a prestito il titolo di un’emblematica opera di Giovanni Anselmo appartenente alle Collezioni del museo. Si tratta di un progetto di educazione estetica, che privilegia il rapporto con l’arte nella dimensione contemplativa e che sottolinea la necessità di attenzione, di concentrazione, di tempo.

ENTRARE NELL’OPERA - Nelle ultime settimane l’emergenza sanitaria ha imposto la chiusura delle aule e dei luoghi del sapere, impendendo agli studenti di frequentare i musei. Niente visite guidate, niente laboratori, niente progetti didattici.

Per loro e per gli insegnanti il Mart ha ideato Entrare nell’opera: 8 Kit di studio e approfondimento, dedicati ad altrettanti capolavori delle Collezioni permanenti, scaricabili dal sito del Mart.

Ogni kit si compone di un video, materiali sull’opera e sull’artista, esercizi, e può essere utilizzato dai professionisti della scuola e dell’educazione per realizzare laboratori didattici con bambini e ragazzi.

Opere di Campigli, Depero, Merz, Vedova per le classi della scuola primaria, Gupta, Melotti, Russolo, Severini per la scuola secondaria.

Studenti e insegnanti sono invitati a inviare materiali, idee, feedback al Mart, mantenendo viva quella relazione di accoglienza e reciproco scambio e che è al centro dell’attività didattica.

Contatti e info online sul sito del museo http://www.mart.tn.it/entrarenellopera