Rovereto: il direttore degli Uffizi visita le mostre del Mart

lunedì, 19 luglio 2021

Rovereto – In virtù della felice collaborazione con il Mart e con il presidente Vittorio Sgarbi, in particolare nell’allestimento delle mostre “Picasso, de Chirico e Dalì. Dialogo con Raffaello” e “Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo”, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha visitato tutte le mostre del Mart, nella sede di Rovereto, Palazzo delle Albere e Castello del Buonconsiglio a Trento.

Ad accoglierlo a Rovereto (nella foto) c’erano il vicepresidente Silvio Cattani, i curatori Denis Isaia, Beatrice Avanzi e Daniela Trentin, che, assieme a Franco Panizza, hanno guidato il direttore in visita a tutte le sale.

Eike Schmidt ha dimostrato grande apprezzamento sia per la collezione permanente del Mart, sia per le singole mostre, sia per l’originalità delle iniziative espositive e la qualità delle proposte artistiche e culturali.

“E’ sempre bello tornare al Mart dopo un po’ di anni. Ho visto nuove opere, grazie alla circolazione nella collezione permanente, ma soprattutto una serie di grandi mostre dedicate ai grandi artisti del passato in dialogo con la contemporaneità e, tra le mostre, ho rivisto anche quelle monografiche dedicate a artisti italiani che sono delle vere e proprie riscoperte…Complimenti per questa serie di mostre nelle quali le Gallerie degli Uffizi sono più volte rappresentate. Qui vediamo specialmente quanto l’opera di Botticelli ha ispirato l’arte del ‘900 e contemporanea. Soprattutto ha avuto una forza nell’immaginario collettivo che qui viene ricostruito a 360 gradi con delle scoperte, delle nuove luci e particolari originali, anche grazie alla reinterpretazione con occhi del novecento e del ventunesimo secolo”, queste le parole del direttore, Eike Schmidt, che ha avuto modo di riferire direttamente anche al presidente Sgarbi in contatto telefonico.



A Palazzo delle Albere (nella foto) il direttore degli Uffizi ha potuto ammirare le sale affrescate e le immagini del grande fotografo Steve McCurry. Al Palazzo ha incontrato anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, al quale ha peraltro ribadito l’importanza della collaborazione con il Mart e il suo apprezzamento per la ricca offerta culturale trentina.

La visita è proseguita al Castello del Buonconsiglio, dove ad accoglierlo c’erano la direttrice della Galleria Civica Margherita de Pilati, che l’ha guidato nella visita alla mostra “Camera picta” e la direttrice del Castello Laura Dalprà, con la quale ha ammirato la mostra della pittrice Fede Galizia.