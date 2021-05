Niardo, premio Sant’Obizio a Maurizio Galavotti ed Enzo Bona

domenica, 2 maggio 2021

Niardo – Il premio Sant’Obizio è stato assegnato al direttore Asst Valcamonica, Maurizio Galavotti, e al botanico camuno Enzo Bona. Il prestigioso riconoscimento da oltre quarant’anni viene assegnato a persone, enti o associazioni è stato assegnato in una doppia edizione. Nella chiesa di Niardo (Brescia) alla presenza del sindaco Carlo Sacristani, del parroco don Fabio Mottinelli, dell’assessore alla Cultura della Comunità Valle Camonica Attilio Cristini e del consigliere regionale Francesco Ghiroldi, si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid una semplice cerimonia anche con la partecipazione delle immancabili Guardie d’Onore di Sant’Obizio (nella foto un momento della consegna del premio).

DOPPIA EDIZIONE – Quest’anno il premio Sant’Obizio Vallecamonica, promosso dal Comune di Niardo, dalla Comunità Montana e dal BIM, ha recuperato anche l’edizione del premio dello scorso anno, assegnandolo agli operatori sanitari dell’Asst di Vallecamonica, in prima linea nel corso della pandemia. La loro attività, in rete con le comunità locali e i volontari ha permesso di affrontare la guerra al Covid-19 con ottimi risultati. Il modello Valle Camonica ha fatto scuola, grazie anche all’incessante attività del direttore Maurizio Galavotti.

Alcuni operatori intervenuti, hanno dato il senso della grande umanità e della commozione nei confronti delle tante persone assistite in questi mesi. La rinascita alla vita normale delle nostre comunità, dipende dal loro lavoro e a loro, va il nostro ringraziamento.

PREMIO 2021 – Per il 2021 è stato premiato il botanico camuno Enzo Bona. Il 68enne di Capo di Ponte (Brescia) è un esperto di flora e di scienze naturali. Collabora con il Museo di Scienze Naturali di Brescia, fa parte del Centro Studi Naturalistici Bresciani ed è socio della Società Botanica Italiana. Dal 1998 riveste il ruolo di Curatore dell’Attività Botanica del Parco Regionale dell’Adamello, che tra l’altro ha supportato nella designazione a Riserva della Biosfera “Vallecamonica – Alto Sebino” nel 2018. Socio effettivo e accademico dell’Ateneo di Scienze e Lettere di Brescia. Enzo Bona ha anche la grande capacità di essere un ottimo divulgatore, in grado di avvicinare a questo mondo affascinante tante persone, soprattutto giovani. Persone che riescono ad apprezzare, non solo le cose grandi del nostro mondo, ma anche le cose piccole come possono essere fiori ed essenze botaniche. Un universo, che fa ricca e speciale la nostra valle, che possiede uno dei più grandi patrimoni di biodiversità al mondo e di cui dobbiamo essere orgogliosi.