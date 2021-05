Breno: cresce l’interesse per la mostra “Amor che nella mente mi ragiona”

mercoledì, 5 maggio 2021

Breno – La mostra “Amor che nella mente mi ragiona”, allestita al Museo Camuno di Breno (Brescia), la prima dopo mesi di stop e in tempi di Covid 19, fa da grande richiamo in queste settimane di ripartenza. E’ stato realizzato un percorso espositivo tra i quadri del Museo, che approfondisce il tema dell’amore sotto tre aspetti, quello mistico, quello allegorico e quello passionale. La mostra – ad ingresso gratuito – è stata pensata in modo da poter rispettare tutte le restrizioni del caso ed è allestita fino ai primi di giugno. Oltre alle famiglie sono numerose le scolaresche che stanno visitando la rassegna. Il progetto scientifico è curato dal direttore del Museo Camuno, Federico Troletti, e realizzato con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Breno, della Pro Loco di Breno e con l’Associazione culturale Molecole a cui è affidato il compito della selezione dei testi e dell’animazione teatrale durante le visite. “Siamo soddisfatti dell’interesse da parte del pubblico verso questa mostra”, commenta Federico Troletti.

LE OPERE – L’indagine iconografica è l’occasione per studiare, anche dal punto di vista storico-stilistico, il vasto patrimonio del museo brenese, proponendo l’approfondimento di alcune opere e lo studio di altre finora poco indagate. L’amore mistico è evocato da un dipinto di Girolamo Romano, detto il Romanino, in cui è raffigurato il Matrimonio mistico tra santa Caterina d’Alessandria e Gesù.

L’amore personificato è rappresentato in una piacevole tela con Due amorini, un’opera per nulla indagata datata al Seicento inoltrato e assegnata a un pittore di cultura milanese dall’inedito studio di Valerio Guazzoni.

L’amore passionale è esemplato nel piccolo dipinto di Giuseppe Bertini, un pittore dell’Ottocento che, raffigurando Bice del Balzo nel castello di Rosate, ben incarna quegli ideali romantici del filone letterario e della librettistica per opera lirica.

IL PERCORSO – È noto come l’Amore sia al centro di innumerevoli opere dell’ingegno umano che implicano l’impiego della maggior parte delle Arti. Il Museo Camuno propone un breve percorso espositivo – guidato e performativo – per piccoli gruppi di visitatori. L’approfondimento si svolge su tre temi a cui sono assegnate altrettante opere conservate del museo: Amore mistico; Amore allegorico; Amore passionale. Per ogni opera c’è un focus storico artistico cui farà seguito una performance teatrale realizzata dal vivo da un gruppo di attori i quali, in base al soggetto del dipinto, reciteranno brani di letteratura e poesia.

L’intento è di diffondere al grande pubblico il patrimonio artistico del museo, offrire spunti di riflessione inerenti ai diversi amori e come questi siano stati ‘cantati’ nel corso dei secoli dalle varie muse.

LE VISITE – Per questioni di organizzazione logistica e per far fronte alle esigenze sanitarie il percorso guidato si svolge nell’arco di 30 minuti in modo da poter alternare più gruppi di persone formati da un massimo di 12 individui. La visita guidata, comprensiva di performance attoriale, prevede una partecipazione gratuita su prenotazione.

L’evento performativo è proposto in più momenti ancora da definire in base alle normative sanitarie che saranno in vigore. La mostra sarà fruibile in modo gratuito fino ai primi di giugno. Per offrire al maggior numero di visitatori l’opportunità di fruizione anche della componente teatrale sono predisposte delle audioguide (gratuite) con i brani interpretati da attori professionali.

ATTIVITA’ DIDATTICA – Per le scuole di Breno, su prenotazione sono previste visite per piccoli gruppi di studenti con attività laboratoriale inerente arte e parola.