Val Martello: in un incidente stradale muore 16enne, nei guai l’autista 19enne

lunedì, 1 giugno 2020

Val Martello – Altra tragedia stradale, questa volta in Alto Adige: una vettura con a bordo quattro giovani è finita fuoristrada e si è capovolta. Ha perso la vita un ragazzo di 16 anni ed è rimasta ferita gravemente anche una ragazza di 17 anni. I soccorsi sono arrivati immediatamente in Val Martello e i ragazzi sono stati ricoverati all’ospedale di Merano. Il conducente, di 19 anni, è piantonato in ospedale con l’accusa di omicidio stradale.

Nelle scorse ore è morto G. C., 41 anni di Padova, vittima di un incidente avvenuto tra Lavis e Zambana la scorsa settimana. Trasportato in ospedale, nelle scorse ore il 40enne è deceduto.