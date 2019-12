Trento: controlli potenziati dal Comitato dell’ordine e sicurezza

mercoledì, 18 dicembre 2019

Trento – Vertice sulla sicurezza a Trento. Questa mattina il questore di Trento, Giuseppe Garramone (foto), a seguito di quanto deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha convocato una riunione operativa dopo una recrudescenza dei furti in appartamento nella provincia di Trento.

Al tavolo, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché quelli della Polizia Locale di Trento, Rovereto e Riva del Garda, sono state affrontate le strategie per il contrasto del fenomeno.

E’ stato stabilito l’aumento dei servizi preventivi a mezzo di pattuglie in uniforme, nonché quelli di investigazione tramite gli uffici di tutte le Forze dell’Ordine, deputati alla repressione dei reati.

Nel corso del “tavolo tecnico” sono stati, inoltre, analizzati la modalità d’azione, le zone e gli orari degli eventi delittuosi e, in considerazione anche delle imminenti festività natalizie, stabilito un piano di intervento congiunto di tutte le Forze dell’Ordine, al fine di restituire la giusta serenità alla cittadinanza.