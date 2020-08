Trento: Polizia Ferroviaria denuncia 19enne per possesso arnesi di scasso

martedì, 18 agosto 2020

Trento – La Polizia Ferroviaria denuncia una ragazza per possesso di arnesi da scasso. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Trento, nel corso di mirati controlli in stazione a Trento, intensificati in concomitanza del periodo ferragostano, hanno denunciato una ragazza di 19 anni per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La ragazza fermata dagli Agenti, dopo essere stata identificata, è stata sottoposta a perquisizione personale, durante la quale è emerso che sotto gli abiti nascondeva un cacciavite di grosse dimensioni e parte di un flacone in plastica, probabilmente utilizzato per forzare le serrature delle porte. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e la ragazza è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.

Dopo le attività di polizia giudiziaria gli Agenti hanno accompagnato la giovane in Questura ove gli è stato notificato, a firma del questore Claudio Cracovia, il foglio di via obbligatorio dal comune di Trento.