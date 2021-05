Trento, giovane di Rovereto arrestato dai carabinieri dopo furto in negozio

lunedì, 3 maggio 2021

Trento – Ruba in un negozio di abbigliamento a Trento, arrestato per rapina impropria. Ieri pomeriggio le commesse di un esercizio commerciale in via Oss Mazzurana, hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del negozio e hanno avvisato il personale di vigilanza, che ha provveduto a controllarlo.

L’uomo, che aveva nascosto alcuni capi di intimo sotto la giacca, vistosi scoperto, si è disfatto della refurtiva, del valore complessivo di circa 50 euro, sottraendosi con violenza al trattenimento, per dileguarsi tra le vie del centro.

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento, giunti dopo poco sul posto, si sono fatti fornire una dettagliata descrizione del fuggitivo e in meno di mezz’ora sono riusciti a intercettarlo nei pressi della stazione ferroviaria, da dove era probabilmente deciso a partire, per fare rientro a casa. Quindi i militari hanno tratto in arresto B.D. 22enne di Rovereto, per tentata rapina impropria e dopo averlo identificato, lo hanno ristretto presso il suo domicilio, in attesa di condurlo innanzi all’Autorità Gudiziaria per il rito direttissimo.