Tragedia in Alto Adige, auto su pedoni a Lutago: sei morti

domenica, 5 gennaio 2020

Lutago – Strage in Alto Adige. Sei morti e undici feriti, di cui tre in gravi condizioni, per un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Lutago, in Valle Aurina.

Un’auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo della strada. Le vittime sono tutti giovani cittadini tedeschi fra i 20 ed i 25 anni di età che si trovavano accanto a un pullman turistico prima dell’impatto. Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenute complessivamente 17 ambulanze con otto medici d’urgenza e 50 infermieri, come anche il soccorso alpino.

L’automobilista è un 28enne di Chienes: è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali poiché trovato con tasso alcolemico (1.97) ben oltre il limite di 0.5 g/l.

“L’incidente della scorsa notte è una tragedie per l’intera valle, siamo ancora senza parole”, il commento del sindaco del Comune di Valle Aurina Helmut Klammer.