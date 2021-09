Temù, omicidio Ziliani: l’ex vigilessa soffocata nel sonno

lunedì, 27 settembre 2021

Temù – Del delitto di Laura Ziliani, 55 anni, ex vigilessa di Temù (Brescia) devono ancora essere chiariti alcuni punti chiave dell’inchiesta, in primo luogo dove e come è morta, in secondo luogo quando è stata trasportata vicino al fiume Oglio dove è stata ritrovata l’8 agosto.

Domani Paola e Silvia Zani, 19 e 27 anni, figlie di Laura Ziliani, e il fidanzato di Silvia, Mirto Milani, 27 anni, laurea in psicologia, sopranista, saranno sentiti nell’interrogatorio davanti al Gip Alessandra Sabatucci. I tre indagati del delitto avranno la possibilità di chiarire la loro posizione.

Secondo gli inquirenti l’ipotesi più accreditata della morte è un soffocamento non violento: in stato semi-comatoso sarebbe bastato tappare le narici di Laura, incapace di reagire, per interromperle definitivamente il respiro, oppure è stato appoggiato un cuscino sul volto. Sarà la relazione finale del medico legale, dottor Andrea Verzelletti, a mettere un punto fermo su come è morta Laura Ziliani (nella foto).

Nelle 38 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare dei tre giovani, il giudice Sabatucci ritiene che “il cadavere di Laura sia stato occultato in un luogo che ne ha permesso una discreta conservazione per tre mesi”. Inoltre dall’autopsia “appare poco probabile sia rimasto per un lungo periodo nelle condizioni ambientali che caratterizzavano il luogo del ritrovamento”. Laura sarebbe morta nel sonno la notte tra il 7 e l’8 maggio, molto probabilmente in via Ballardini a Temù, ma dovranno essere chiariti dove è stata abbandonata nei tre mesi che separano la morta dal ritrovamento avvenuto l’8 agosto.