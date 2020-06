Statale 240, auto fuori strada tra Passo San Giovanni e la “curva dei rospi”

martedì, 9 giugno 2020

Riva del Garda – Paura nella notte per un incidente sulla Statale 240 in Trentino. Verso l’1, nel tratto tra Passo San Giovanni e la cosiddetta “curva dei rospi”, un’autovettura ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro il pendio di erba e roccia a lato strada. Nonostante la dinamica, il conducente ha riportato ferite lievi. E’ intervenuta sul posto la pinza idraulica, l’APS polisoccorso e un mezzo di supporto con 12 vigili del fuoco da Riva del Garda per permettere al personale di Trentino Emergenza di operare in sicurezza. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda.