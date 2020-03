Sondalo, i dati al Morelli ospedale covid 19: 169 ricoverati, 25 ieri

mercoledì, 25 marzo 2020

Sondalo – Nella giornata di ieri si sono registrati quattro decessi, tre uomini e una donna, e 14 dimissioni, 9 uomini e 5 donne, a fronte di 25 nuovi ricoveri: un dato, quest’ultimo, che certifica l’emergenza. Nelle scorse settimane tra le persone con sintomi che si presentavano al pronto soccorso, soltanto la metà veniva ricoverata, in questi giorni si arriva al 90%. Per questo motivo, si è reso necessario aumentare ulteriormente i posti letto nei padiglioni 1 e 4 che ora sono praticamente al completo. I letti elettrici appena acquistati sono stati issati al quarto piano del primo padiglione, già montati, con l’utilizzo di una gru, grazie ai mezzi e al personale di un’impresa locale che si è messa a disposizione gratuitamente. Altre aziende locali stanno donando quintali di derrate alimentari per il servizio mensa dell’ospedale: un moto continuo di solidarietà per sostenere in tutti i modi l’impegno dell’ospedale covid 19.

“≪La nostra struttura e il nostro personale stanno rispondendo bene alle richieste eccezionali dovute all’emergenza – sottolinea il direttore generale Tommaso Saporito - ma le risorse sono limitate e abbiamo bisogno della collaborazione della gente per contenere la diffusione del virus. L’esperienza di altre province lombarde insegna che non si può abbassare la guardia perché i numeri sono destinati a crescere anche in Valtellina. È indispensabile rimanere a casa, limitare le uscite alle più stringenti necessità ed evitare il contatto con altre persone. I divieti sono chiari: tutti devono adeguarsi per sostenere lo sforzo straordinario profuso dal sistema sanitario”.

DATI AGGIORNATI ALLE ORE 10 DEL 25 MARZO 2020

Pazienti ricoverati a partire dal 2 marzo: 298

Pazienti ricoverati attualmente: 169 (di cui 117 uomini e 52 donne)

Pazienti dimessi: 81 (di cui 44 uomini e 37 donne)

Pazienti deceduti: 47 (di cui 38 uomini e 9 donne)

Pazienti trasferiti: 2

Pazienti in rianimazione (terapia intensiva) 23 (di cui 19 uomini e 4 donne)

Tamponi eseguiti: 710 (di cui 319 positivi e 301 negativi, i restanti in attesa di esito)