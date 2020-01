Sale Marasino, intervento dei vigili del fuoco per l’incendio tetto in un’abitazione

martedì, 7 gennaio 2020

Sale Marasino – Dopo il gran lavoro delle notte, per le fiamme divampate al rifugio Loa di Berzo Demo (Brescia) all’alba si è sviluppato un altro incendio in un’abitazione a Sale Marasino (Brescia). Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme (Brescia) con Aps e Autoscala, col supporto con autobotte giunta dalla sede centrale di Brescia e i volontari di Sale Marasino.

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo, per la bonifica e la messa in sicurezza dell’abitazione. Sono in corso accertamenti per capire l’origine dell’incendio che potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di una stufa o di una canna fumaria.

L’invito che giunge da vigili del fuoco e forze dell’ordine è quello di effettuare la manutenzione periodica, con pulizia della canna fumaria.