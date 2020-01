lunedì, 6 gennaio 2020

Berzo Demo – Rifugio Loa in fiamme, mobilitazione in serata nel territorio di Berzo Demo. Vigili del fuoco dei distaccamenti di Darfo Boario, Edolo, Vezza d’Oglio e Breno in azione per domare le fiamme. Sul posto anche carabinieri, protezione civile, il sindaco Giovan Battista Bernardi e sei volontari di Arnica con due mezzi di supporto.