sabato, 6 giugno 2020

Gussago – Premiato il Comandante della Stazione carabinieri di Gussago (Brescia). In occasione del 206° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri durante una cerimonia tenutasi nella sede del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo” a Milano il Comandante Interregionale, Generale Corpo Armata Gaetano Maruccia, ha premiato il Luogotenente Giovanni Caluisi, comandante della stazione carabinieri di Gussago.

Il riconoscimento è stato concesso per aver “svolto con indiscussa dedizione il proprio fondamentale ruolo istituzionale rappresentando valido esempio per i carabinieri e sicuro riferimento per la collettività, premia attraverso il Luogotenente Giovanni Caluisi tutti i militari della Stazione di Gussago e il loro corale impegno per rispondere ai bisogni della cittadinanza di cui sono stati costante punto di riferimento“.