Ponte di Legno: notte di lavoro dei vigili del fuoco per un incendio tetto

mercoledì, 1 gennaio 2020

Ponte di Legno – Notte di lavoro da parte dei lavoro per i vigili del fuoco per un incendio tetto in via Trampolini a Ponte di Legno (Brescia).

La richiesta d’intervento è scattata poco dopo la mezzanotte e sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Ponte di Legno, Vezza d’Oglio, l’autobotte dai vigili del fuoco di Edolo e l’autoscala da Darfo Boario: i pompieri hanno lavorato per circa tre ore, domato l’incendio e messo in sicurezza la palazzina di due piani, dove sono ospiti turisti e al piano terra si trovano uffici. L’incendio è divampato per la una canna fumaria.

In generale, l’invito ai proprietari di seconde case, riaperte in questo periodo di festività natalizie, è di avviare la pulizia di camini, stufe e canne fumarie per prevenire episodi come quelli accaduti a Ponte di Legno nella notte e di frequente negli scorsi giorni con episodi ad Artogne e in altri paesi della Valle Camonica.