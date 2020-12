Lite a Brescia, la ricostruzione della Polizia di Stato

lunedì, 28 dicembre 2020

Brescia – L’Ufficio Prevenzione Generale “Squadra Volante”, in ordine ai fatti accaduti nella serata del 23 dicembre, a Brescia in via Agostino Gallo, ha svolto gli opportuni approfondimenti al fine di verificare quanto accaduto.

Alle 19:10, a seguito di chiamata alla Sala Operativa della Questura, le Volanti sono state inviate per la segnalazione di rissa tra giovani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato i presenti e ricostruito con precisione la dinamica dei fatti.

In particolare una persona, mentre si trovava nel proprio appartamento in via Gallo, udendo forti schiamazzi provenire da un gruppo di ragazzi che sostavano sotto la finestra della sua abitazione, si affacciava per invitarli ad abbassare la voce; ciò generava un alterco verbale che si concludeva poco dopo senza conseguenze.

Dopo pochi minuti lo stesso riferiva che, dopo essere uscito dal portone per accogliere la fidanzata di rientro a casa, nasceva una seconda discussione tra i giovani e la coppia che portava a qualche spintone; al sopraggiungere delle Volanti parte del gruppo di giovani si dileguava.

Entrambi i richiedenti non hanno riportato alcuna lesione e che nessuna delle persone identificate ha manifestato al volontà di procedere a norma di Legge.