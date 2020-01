Lanzada: due scialpinisti recuperati dal Soccorso alpino

sabato, 4 gennaio 2020

Lanzada - Intervento di soccorso in serata per due scialpinisti valtellinesi. Scendendo da rifugio Bignami, si sono trovati in un punto impervio, da dove non riuscivano più a scendere. Sono stati raggiunti dai soccorritori, imbragati e portati a valle. L’intervento è terminato poco dopo le 21.

In questi giorni le ore di luce a disposizione sono ridotte, in quota c’è neve e quindi è necessario tenere conto di tutte le variabili: è importante pianificare bene il percorso, per evitare di trovarsi in difficoltà.